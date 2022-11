‘Nederlandse inbreng steelt de show in kraker tussen Spanje en Duitsland’

Maandag, 28 november 2022 om 10:56 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:04

Daags na het 1-1 gelijkspel tussen Spanje en Duitsland staan de doelpuntenmakers Álvaro Morata en Niclas Füllkrug logischerwijs in de spotlights. Alhoewel Spanje de achtste finales binnen handbereik heeft, klinkt er in de Spaanse media toch enige teleurstelling vanwege de late Duitse gelijkmaker. De media bij onze oosterburen danken spits Füllkrug en zijn lovend over scheidsrechter Danny Makkelie.

Marca schijnt het licht op spits Morata, die als invaller de 1-0 op het bord zette. Hij is de eerste speler voor Spanje, en de zesde ooit, die in twee opeenvolgende WK-wedstrijden als invaller weet te scoren. “Morata raakt niet langer gefrustreerd als hij op de bank begint. Zijn ervaring en de inbreng van Luis Enrique hebben hem geleerd dat je in tien minuten net zo belangrijk kunt zijn als in negentig minuten, zoals tegen Duitsland bleek.” De krant stipt ook aan dat hij vaak wordt bekritiseerd. “Als hij het shirt van Spanje aantrekt, geeft hij zijn leven en staat hij er echter altijd.” Marca is vol lof hoe bondscoach Luis Enrique zijn ploeg laat spelen, maar plaatst wel een kanttekening. “Spanje is als een koorddanser zonder net. Duitsland zette ons bijna voor schut. Gelukkig faalde Leroy Sané. Maar Spanje is een team dat altijd aanvalt en nooit speculeert.”

Ook AS genoot het spel van de Spanjaarden, toch incasseerde Spanje vlak voor tijd ‘een harde klap, vol op de kin’. Het leidde tot een naar gevoel dat de wedstrijd eerder al in het slot gegooid had moeten worden. “Het laat Spanje achter met het gevoel van half werk en de verplichting om tegen Japan gelijk te spelen om in Qatar te blijven. Niemand zei dat het WK makkelijk zou zijn. Wij wilden toch spanning? Donderdag zullen we het krijgen, we hebben een stevig ontbijt nodig”, schreef de krant doelend op het treffen met Japan.

Bij El Pais was men blij met het getoonde spel en zelfs ook wel met het punt. Er klonk veel respect voor die Mannschaft. “Spanje weet hoe het moet concurreren”, zo kopte de krant. “La Roja reageerde op een veeleisend Duitsland en dankzij een gelijkspel zijn wij één stapje verwijderd van de achtste finales. Deze zouden wij zelfs kunnen bereiken met een nederlaag tegen Japan.” De krant roemde de tactiek van de Duitsers. “Duitsland bedacht een zeer strak plan voor Spanje. Zo werden Sergio Busquets, Pedri en Gavi strak geschaduwd door Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich en Leon Goretzka.” Het was 'een wedstrijd van hoog niveau’. "Een uitdagende wedstrijd van grote klasse van twee formaties met hetzelfde doel: de bal verwennen.”

In Duitsland likt men de wonden na de late gelijkmaker. “Wat een opluchting! We pakken ons eerste punt in de tweede WK-wedstrijd na het 2-1 gelijkspel tegen Japan: nu kunnen we met winst tegen Costa Rica de achtste finales in en tegelijkertijd moeten we hopen op hulp van de Spanjaarden tegen Japan”, zo schreef BILD. “Bondscoach Hansi Flick wilde de balminnende Spanjaarden zo min mogelijk balbezit gunnen, maar dat lukte niet. Bovendien was onze aanval wederom niet goed tegen Spanje”, luidde het kritisch. De krant heeft nog wel een tip voor Flick, die de trefzekere invaller zou moeten opstellen: “Hé Hansi, nu moet Füllkrug ons tegen Costa Rica naar de achtste finale schieten!” In het spelersrapport van de krant kreeg scheidsrechter Makkelie met een 2 verrassenderwijs een hoog cijfer. In Duitsland is een 1 het hoogst haalbare.

Bij Sky Deutschland werden de twee invallende ‘jokers’ Füllkrug en Sané in het zonnetje gezet en moest één ster van Bayern München het ontgelden. Eerstgenoemden kregen allebei een 2, de hoogste cijfers van alle spelers. “Füllkrug deed wat een doelpuntenmaker moet doen. Hij was op het juiste moment op de juiste plaats en twijfelde niet. Zijn gelijkmaker zorgde ervoor dat het bereiken van de achtste finales realistisch bleef.” Ook waren er mooie woorden voor Sané. “Hij toonde meteen waarom hij zo belangrijk is voor de DFB-Elf. Hij blies de aanval nieuw leven in en met zijn geweldige pass creëerde hij een situatie die tot de gelijkmaker leidde. Zijn inbreng was net zo belangrijk als het winnende doelpunt.” Serge Gnabry kwam er minder goed vanaf, hij kreeg met een 5 het laagste cijfer. “De Bayern-ster viel niet op en speelde té onopvallend voor een man van zijn klasse”, zo luidde het harde oordeel.