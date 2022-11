‘Ik kan me niet voorstellen dat hij na het WK nog gaat spelen bij Ajax’

Maandag, 28 november 2022 om 08:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:57

Dusan Tadic en Daley Blind moeten een stapje terug doen bij Ajax. Dat betogen Khalid Sinouh en Ali Boussaboun in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Volgens het duo is het beste er wel af bij de routiniers van Ajax, en zullen ze zich dus moeten schikken met minder speeltijd dan ze altijd gewend zijn geweest. Trots zou daar alleen wel eens een probleem bij kunnen vormen, luidt het standpunt.

Het ontbreekt het huidige Ajax aan creativiteit, concludeert zowel Sinouh als Boussaboun. Laatstgenoemde oppert direct een wissel in de Amsterdamse basiself – ook als daar gemor over zou ontstaan. "Bergwijn moet gewoon vanaf links spelen. En daar staat Tadic. Als je het mij vraagt is Bergwijn de beste speler op links. En ik vind dat je de beste speler op de beste positie moet neerzetten. En als dat ten koste van Tadic gaat, gaat dat ten koste van Tadic."

Sinouh denkt dat de 34-jarige Serviër nog altijd een belangrijke rol kan vervullen bij Ajax, al is het vanaf de bank. Een basisplaats zal Tadic namelijk moeten verdienen, aldus de oud-doelman. "Als je op de bank terechtkomt moet je laten zien dat je het waard bent. Net als Daley Blind. Ik kan me niet voorstellen dat hij de tweede seizoenshelft weer gaat spelen bij Ajax. Want het is wel gebleken dat de trainer (Alfred Schreuder, red.) toch wel gelijk heeft in dat hij hem niet opstelt. Bij het Nederlands elftal raakt Blind geen knikker."

Khalid Sinouh en Ali Boussaboun zijn het erover eens: Dusan Tadic en Daley Blind moeten een stapje terug doen bij Ajax.

"Kijk", begint Sinouh daarop zijn conclusie, "als je op een bepaalde leeftijd komt moet je gewoon eerlijker zijn. Ik heb het op alle niveaus zien gebeuren. Ze brengen het wel, maar ze kunnen het niet meer 34 wedstrijden. Het is heel simpel: dan moet je je schikken in je rol. Je krijgt dan nog wel je minuten, maar je bent niet meer de speler die je was. En dat is het probleem: je ego." Boussaboun vult aan: "Als je ego en trots groter is dan het belang van het team, heb jij daar niks te zoeken."

Sinouh onderschrijft dat trots dan ook 'honderd procent het probleem is' bij zowel Tadic als Blind. "Bij alle spelers die op topniveau spelen. Als jij je hele leven basisspeler bent geweest en je hebt alle credits gekregen, dan is het moeilijk om daar afscheid van te nemen. Je moet goede gesprekken gaan voeren", luidt het slotadvies aan Schreuder.