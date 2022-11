WK-debutant manifesteert zich direct als ‘rotzak’ bij Oranje

Maandag, 28 november 2022 om 07:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:54

Andries Noppert drukt direct zijn stempel op de kleedkamer van het Nederlands elftal. Dat beaamt Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje onthulde op verzoek van De Telegraaf wie de boel op sleeptouw nemen als het even minder gaat – de zogeheten 'rotzakken' – en noemde ook de kersverse debutant in het rijtje namen.

Nederland legde vrijdag tegen Ecuador (1-1) een onterende vertoning op de mat, waarna er harde woorden vielen achter de coulissen. Captain Van Dijk ging voorop, maar was volgens hemzelf geenszins de enige die zijn mond open had. "Marten de Roon, Steven Berghuis, Memphis Depay, Andries Noppert en ikzelf", spit de stopper. "Er zijn genoeg jongens die opstaan. Omdat we heel goed met elkaar zijn en één geheel vormen, lijkt het misschien alsof we elkaar de waarheid niet durven te vertellen. En misschien kan dat soms ook beter. Maar ik denk wél dat dit het geval is."

Ook Noppert behoort dus tot het rijtje namen. Na het duel met Senegal (0-2 winst) kwam zijn rol in de kleedkamer al ter sprake. "Het is ook zó'n geweldige jongen", zei Davy Klaassen lachend tegenover het Algemeen Dagblad. "Het is gewoon echt een mooie gast, die niet alleen goed kan keepen, maar die ook buiten het veld echt iets toevoegt aan deze groep. Hij is gewoon helemaal zichzelf. Iedereen mag hem enorm graag." Van Dijk voegde toe: "Die jongen is zó nuchter. Nuchterder kan gewoon niet."

De Touer of Jouer was volgens bondscoach Louis van Gaal de enige foutloze speler van Oranje tegen Ecuador. De 28-jarige Fries lijkt zich dan ook op te mogen maken voor zijn derde WK-duel én interland in totaal. Qatar is dinsdag de laatste strohalm voor Noppert en co in de groepsfase. Winst is in dat duel het enige wat telt: ook Ecuador dingt namelijk nog mee naar de groepswinst.