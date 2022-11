Van der Vaart lacht om ‘Rico Verhoeven op het veld’ bij Spanje - Duitsland

Maandag, 28 november 2022 om 00:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:21

Rafael van der Vaart heeft genoten van het WK-duel tussen Spanje en Duitsland. La Roja kwam dankzij een fraaie voetbeweging van Álvaro Morata op 1-0, terwijl Niclas Füllkrug de stand in zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gelijktrok. De analyticus van de NOS vindt dat de treffer van de Spanjaarden mede tot stand kwam door een moment van onoplettendheid van Niklas Süle, die vergeleken wordt met kickbokser Rico Verhoeven.

“Zie je, Rico Verhoeven stond hier even te slapen. Hij lijkt echt op Rico Verhoeven”, opent Van de Vaart lachend wanneer hij de goal van Morata bekijkt. De spits werd vanaf de linkerkant bediend door Jordi Alba en was eerder bij de bal dan Süle, waardoor hij van dichtbij de 0-1 kon aantekenen. “Het is wel een goede goal, hoor. Het was een goede loopactie en dit was lastig te verdedigen. Gewoon een goede aanval dit. Süle zat er wel bij, maar hij zette net een stap te ver naar achter waardoor Morata ineens weg was.”

Niclas Füllkrug redt voorlopig het WK van Duitsland ???? Álvaro Morata scoort weer ???? Meer ? https://t.co/QMtsAQ1SKk pic.twitter.com/NKTsDFvJw4 — NOS Sport (@NOSsport) November 27, 2022

Over Leroy Sané is Van der Vaart overigens zeer positief. “Deze man viel zó goed in. Zijn loopactie bij de laatste aanval (toen Sané nét te ver doorliep om Manuel Neuer te kunnen verschalken, red.) was ook echt mooi. Hij had ook nog een keer een heerlijke steekbal in huis op Musiala, die daarna heel wild schoot. Maar hij was zó goed. Ibrahim Afellay sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn collega: “Ik dacht wel dat de Duitsers nog terug konden komen in de tweede helft, vooral toen Leroy Sané erin kwam. Hij gaf Duitsland echt een kwaliteitsimpuls.”

Tot slot wil Van der Vaart benadrukken dat hij genoten heeft van het duel en dat Duitsland niet onderschat moet worden. “Kijk, Duitsland verloor die eerste wedstrijd, terwijl de ploeg best oké speelde. Ondanks de druk die er vandaag op de spelers rustte, speelden ze wel een hele goede wedstrijd. Spanje vond ik wel een tik beter, maar die Duitsers zijn wat directer naar de goal. Je hebt altijd wel het gevoel van: hij gaat nu komen. Zeker als Sané erin komt. Dit was echt het beste duel tot nu toe qua kwaliteiten”, aldus de analyticus.