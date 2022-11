‘Tv-markt opgeschud: ESPN dreigt Eredivisie-rechten volledig kwijt te raken’

Zondag, 27 november 2022 om 23:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Chris Woerts verwacht een opschudding in de tv-markt, zo meldt hij zondagavond. De sportmarketeer onthult te gast bij De Oranjewinter van SBS6 dat Ziggo een serieuze poging gaat wagen om vanaf 2025 de uitzendrechten van de Eredivisie over te nemen. Naast Ziggo, dat zich onlangs al verzekerde van de rechten voor alle Europese wedstrijden, zijn volgens Woerts ook Amazon, Netflix en Apple geïnteresseerd in de Eredivisie-rechten.

“Het klopt, Ziggo wil de rechten van de Eredivisie hebben”, opent Woerts desgevraagd in gesprek met presentator Wilfred Genee. “Ziggo heeft de rechten voor de Champions League, Europa League en Conference League natuurlijk al gekocht. Nu hebben ze ook een belrondje gedaan bij de clubs in de Eredivisie en ze hebben gezegd dat ze de rol van ESPN willen gaan overnemen. Ze willen een bod gaan voorbereiden, zodat ze in 2025 niet alleen de Europese wedstrijden hebben, maar ook de Eredivisie-duels. Inclusief de samenvattingen.”

Woerts spreekt van groot nieuws. “Dit is echt wel baanbrekend. Dit betekent namelijk dat je toch minimaal tussen de 150 en 200 miljoen euro per jaar moet neertellen als je die rechten wil binnenhalen. De Eredivisie verwacht ook dat Ziggo met een serieus voorstel gaat komen. Het is interessant voor Ziggo, omdat het nu bij ESPN bewezen is dat 1,2 miljoen mensen een abonnement hebben genomen. Dat is dus echt wel profitable. In de Eredivisie hebben ze ook liever Ziggo dan ESPN, want dan blijven de winsten tenminste in Nederland die anders naar Amerika gaan.”

Ziggo kan overigens rekenen op forse concurrentie in de strijd om de rechten, beweert Woerts. “Ik weet ook dat er naast Ziggo Amerikaanse partijen gaan meebieden. Amazon, Netflix en Apple. Apple heeft natuurlijk al wereldwijd de MLS-rechten gekocht. Dat betekent dat ESPN gaat verdwijnen. Het gaat echt een interessante strijd worden”, aldus de marketeer.