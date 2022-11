Courtois verliest controle: de doelman slaat op dug-out en kraakt medespelers af

Zondag, 27 november 2022 om 21:47 • Mart van Mourik

Thibaut Courtois heeft zijn frustraties rond het verloren WK-duel met Marokko (0-2) niet onder stoelen of banken gestoken. De doelman van de Rode Duivels liet na afloop van de wedstrijd al zijn woede blijken door op de dug-out te slaan, terwijl hij in gesprek met Sporza zijn ongenoegen uitte over de wijze waarop de Belgische defensie speelde.

België ging zondagmiddag op pijnlijke wijze onderuit tegen Marokko, dat dankzij treffers van Abdelhamid Sabiri en Zakaria Aboukhlal een 0-2 zege boekte. Zowel bij de 0-1 als bij een afgekeurd doelpunt in de eerste helft leek Courtois niet vrijuit te gaan, waardoor de Franse sportkrant l’Équipe de sluitpost het laagste rapportcijfer gaf van alle veldspelers: een 3. Desondanks is Courtois van mening dat de vermeende fout bij de eerste tegentreffer niet op zijn conto hoort te staan.

GOAL! Abdelhamid Sabiri draait een vrije trap in een keer de korte hoek in. Het is 1-0 voor Marokko.



Kijk live mee: https://t.co/zmJdTabunZ#WK2022 #BELMAR pic.twitter.com/2EafxB5VmT — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 27, 2022

"Het is vrij hard aangekomen", zo vertelt Courtois in gesprek met verslaggever Peter Vandenbempt van Sporza na de klap in Qatar. "Maar misschien is het een goed moment om met onze neus op de feiten gedrukt te worden. Het is een signaal dat we onszelf weer moeten zijn. We spelen niet zoals gewoonlijk. We spelen te angstig en met te veel onzuiverheden. We creëren niets en zo krijg je het deksel op de neus."

Bij de eerste tegengoal uit een standaardsituatie greep de VAR terecht in. Ziyech nam de bal zelf na een overtreding en zag zijn poging mede door weifelend optreden van Courtois het net in vliegen. Bij de tweede tegentreffer was er geen reddingsboei voor de Belgen. Courtois blikt terug: "We verdedigen niet goed op die vrije trap. We lieten de bal doorschieten, als keeper is dat dodelijk en frustrerend. Bij de eerste kreeg ik het gevoel dat hij zou trappen. Ik wist niet goed wat die inlopende speler zou doen, achteraf hebben we geluk dat de goal afgekeurd wordt. We staan op een lijn en de jongens lopen vrij in."

“Bij de tweede vrije trap duwen ze onze lijn te hoog”, vervolgt Courtois. “We hebben onze afspraken zodat iedereen zijn taak vervult bij standaardsituaties. In de eerste zone mag de bal niet erdoor komen. Die is voor de rekening van de verdedigers. Het is moeilijk en dat is voor een keeper geen fijne goal om te slikken”, besluit de sluitpost. Komende donderdag heeft België een zege nodig op Kroatië om de nederlaag tegen Marokko weg te poetsen en zich alsnog te plaatsen voor de knock-outfase. Bij ieder ander resultaat komt het WK voor België, tenzij Marokko met ruime cijfers verliest van het reeds uitgeschakelde Canada, ten einde.