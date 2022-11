‘Er is genoeg zwart geld in Marokko, maar ze hebben het niet goed uitgevoerd!’

Zondag, 27 november 2022 om 22:05 • Kevin van Buuren • Laatste update: 22:26

Marokko won zondag de tweede groepswedstrijd met 0-2 van België. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor België - Marokko namen Ali Boussaboun en Khalid Sinouh plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de belangrijke winstpartij van het Marokkaanse efltal.

De gelegenheidsanalisten zagen de laatste linie van Marokko uitblinken. Desondanks keken zij verre van zorgeloos naar het aanvalsspel van de Noord-Afrikaanse leeuwen. “We staan goed en geven bijna niks weg, maar dan komen er momenten dat je de bal in de ploeg moet houden. Daar zat mijn frustratie”, zegt Boussaboun, die tijdens de wedstrijd uit zijn slof schoot over een actie van Sofiane Boufal. Ook Sinouh klinkt ongerust. “De kwaliteit ontbreekt voorin om een doelpunt te maken en te creëren.”

Volgens de Eredivisie-veteranen is Hakim Ziyech de katalysator van kansen, maar ontbreekt het aan doelwitten voor zijn passing. “Ziyech heeft lopende mensen nodig”, zegt Sinouh, die voorstelt dat Sevilla-spits En-Nesyri het veld ruimt. “Met alle respect, ik had liever Ali Boussaboun daar staan.” Zijn collega trekt, in plaats van zijn oude kicksen van de wilgen, een treffende vergelijking. “Promes liep bij Ajax altijd naar de tweede paal. En-Nesyri loopt juist de drukte in, richting de eerste paal. Ik heb liever Zakaria Aboukhlal in de spits, die is wat intelligenter voor de goal.”

De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en NAC is van mening dat bondscoach Walid Regragui de twee supersubs van de wedstrijd tegen België een kans moet geven. “Sabiri maakte gelijk een goal. Aboukhlal ook. Daar kan hij niet meer omheen.” De voormalig internationals van Marokko noemen daarbij resoluut welke spelers hun krediet hebben verspeeld. “Selim Amallah en Azzedine Ounahi komen te kort. Er komt niets uit”, zegt Boussaboun, die na de openingswedstrijd van Marokko tegen Kroatië ook niet te spreken was over het tweetal.

Alhoewel het enthousiasme voor de prestatie van Marokko overheerst, zagen Boussaboun en Sinouh een uitgeblust België. “Op het einde van de eerste helft zag je eigenlijk al dat België uitgeput was en niet fris. Dan merk je toch het leeftijdsverschil”, duidt Sinouh op de gemiddelde leeftijd van 30,5 van de Belgische basiself, tegenover de 27,2 jaar van de Marokkanen. Boussaboun vult aan. “Bij Marokko merkte je: die zijn echt fit. Die hebben drukgezet en omgeschakeld tot de laatste minuut.” Sinouh verwacht dan ook niet dat België nog kans maakt op de titel, mocht het de groepsfase doorkomen. “Het vorige WK was hun laatste kans. Dit is kansloos. Ik denk dat ze na het WK heel hard moeten doorselecteren.”

Dat selectieproces zal ook voor Marokko belangrijk worden, daar er verschillende talenten beschikbaar zijn die over een dubbel paspoort beschikken. Anas Zaroury, spelend bij Burnley, en Bilal El Khannouss van Genk verkozen Marokko al over België. Daarnaast speelde de 21-jarige Ilias Sebaoui, middenvelder van het Belgische Beerschot, in de Onder 21 van België, maar koos hij recent voor het Onder 23-team van Marokko. Ook Ajax Onder 17-speler Rayane Bounida lijkt een belangrijke kandidaat voor getouwtrek tussen de twee voetbalnaties.

Auteurs Thomas Rijsman en Nordin Ghouddani deden onderzoek naar Marokkaanse spelers in Nederland en schreven hierover in hun boek Marokkaanse trots. Tegenover Sporza verklaarde Rijsman het gelijksoortige fenomeen waar België mee te maken heeft: Marokkaanse voetballers kiezen steeds vaker voor Marokko. Dat heeft een sportieve reden, maar ook een sociaal-culturele: “Uit onze gesprekken blijkt dat voetballers met een Marokkaanse roots zich nog steeds veel als ‘de ander’ voelen in het land waar ze geboren zijn.”

Net zoals dat selectie belangrijk is om het voetbal in Marokko te ontwikkelen, wil het land ook graag een WK organiseren. De Noord-Afrikanen probeerden het toernooi in 1994, 1998, 2006 en 2010 tevergeefs naar zich toe te trekken. Ook de sollicitatie van 2026 bleek niet aan het land besteed. “In 2010 hadden ze het al moeten hebben, hè”, zegt Sinouh. “Heb je die FIFA-documentaire (op Netflix, red.) gezien? Zuid-Afrika liet voor een paar stemmen tien miljoen euro overvliegen.” De VZ-analist besluit het thema lachend op een vraag over steekpenningen van de presentator. “Of Marokko niet genoeg zwart geld heeft? Genoeg, geloof mij maar. Ze hebben het alleen niet goed uitgevoerd!”