Belgische media ongenadig hard: ‘Hij was weer zichzelf, dan weet u het wel’

Zondag, 27 november 2022 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:46

De Belgische media zijn keihard in hun oordeel na de nederlaag van België tegen Marokko (0-2). De ploeg van bondscoach Roberto Martínez had moeite met het creëren van kansen en ging, mede door een treffer van Zakaria Aboukhlal, niet onverdiend onderuit tegen de Noord-Afrikanen. Aan de gouden generatie van de Rode Duivels komt langzamerhand een einde, schrijft Het Laatste Nieuws.

De krant spreekt van een ‘onmondig’ België. “Wat een domper. Werd de Belgische wanprestatie tegen Canada nog gemaskeerd door het resultaat, gingen de onmondige Rode Duivels tegen Marokko met de billen bloot. Twee Marokkaanse en niet eens onverdiende goals na de pauze kwamen erg hard aan. Omdat Kroatië enkele uren later met 4-1 van Canada won, zijn de Rode Duivels verplicht om donderdag te winnen van de vicewereldkampioen. Het definitieve einde van een geweldige generatie lijkt nabij.”

Bij Sporza spreekt men van een uppercut. “In hun tweede WK-wedstrijd gingen totaal onmondige Rode Duivels met 0-2 onderuit tegen Marokko. Zelfs Thibaut Courtois verdween mee de afgrond in met een inschattingsfout bij de openingstreffer. Diep in blessuretijd volgde de doodsteek. Krijgt Roberto Martinez deze ploeg-uit-vorm nog op de rails? Of is het Belgische WK donderdag al voorbij?” Courtois werd twee keer geklopt uit een vrije trap. De eerste keer werd hij gered en de treffer van Hakim Ziyech afgekeurd. Een kwartier voor tijd klopte invaller Abdelhamid Sabiri hem alsnog in de korte hoek.

Het Nieuwsblad spreekt van een ‘pijnlijke nederlaag’. “De Bruyne kon zijn stempel niet drukken, Martínez deed opmerkelijke wissels en Lukaku was (nog) geen reddende engel.” De krant is vervolgens vernietigend over Michy Batshuayi, de spits van de Belgen. “Michy was wederom Michy en dan weet u het wel. Dikwijls balverlies, veel buitenspel, onoordeelkundig. Hij is een goalgetter, maar in het samenspel is Batshuayi dikwijls een dwarsligger.” De aanvaller van Fenerbahçe werd een kwartier voor tijd uit zijn lijden verlost voor Charles De Ketelaere.

Steun

Vincent Kompany, oud-aanvoerder en tegenwoordig trainer van Burnley, steekt de ploeg van Martínez een hart onder de riem en vindt dat de ‘haters’ genegeerd moeten worden. "Dit is het moment om achter ons nationale team te staan. Dit zijn de jongens die zoveel geweldige herinneringen hebben geschonken aan ons land. Nu zijn ze aan het worstelen en ze hebben onze hulp nodig. Laten we de haters negeren en laten we hen steunen voor de volgende wedstrijd." Plaatsing voor de volgende ronde is nog wel een mogelijkheid, maar om dat te garanderen zal gewonnen moeten worden van Kroatië. Die ploeg lijkt zijn vorm na de 4-1 overwinning op Canada te hebben gevonden.