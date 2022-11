Unibet: een boosted odd van 5.50 voor de openingsgoal van Ronaldo!

Maandag, 28 november 2022 om 09:00 • Rian Rosendaal

Portugal opende het WK met een enigszins moeizame 3-2 zege op Ghana. Uruguay, de opponent van maandagavond, kwam op dezelfde dag niet verder dan een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Zuid-Korea. Weten de Zuid-Amerikanen deze keer wel te winnen in Qatar? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het topduel in groep H.

De Portugezen kwamen in de ontmoeting met Ghana pas in de slotfase los, nadat Cristiano Ronaldo in de 65ste minuut een strafschop had benut. Daarna volgden doelpunten van João Félix en Rafael Leão. Ghana maakte het nog spannend in de slotfase, maar een gelijkspel zat er desondanks niet meer in. Een goede start dus voor Portugal, dat wordt gezien als een van de outsiders op het WK. Met winst op Uruguay lijkt niets meer een plaats in de achtste finale in de weg te staan.

Uruguay deed tegen Zuid-Korea te weinig in aanvallend opzicht om aanspraak te mogen maken op de drie punten. Darwin Núñez en Luis Suárez moesten het doen in de voorhoede, maar jonge aanvaller en de doorgewinterde spits konden het niet bolwerken. Suárez maakte na rust plaats voor Edinson Cavani, die ook niet tot scoren wist te komen. Voor Uruguay staat de druk er in aanloop naar de kraker tegen Portugal dus al behoorlijk op.

Ronaldo staat inmiddels op acht doelpunten op een WK, net zoveel als Lionel Messi overigens. Laatstgenoemde kwam op dat aantal dankzij zijn prachtige treffer tegen Mexico. Beide grootmachten hebben nu op vijf verschillende WK's minstens een keer gescoord, wat geen enkele andere speler kan zeggen. Aan Ronaldo nu de taak om Portugal langs Uruguay te loodsen. De interessante clash in het Lusail Stadium begint maandagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

