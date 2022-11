Krankzinnige taferelen in Turkije: hooligan slaat doelman de hersens in

De derby tussen Göztepe en Altay in de Turkse eerste divisie is zondagmiddag compleet uit de hand gelopen. Nadat eerst supporters van de bezoekende ploeg de thuistribunes bekogelden met vuurwerk, betrad een fan van Göztepe het veld om de doelman van Altay aan te vallen. De hooligan rende met een cornervlag op de goalie af en sloeg hem twee keer keihard op het hoofd.

Het duel was amper twintig minuten oud, toen fans van Altay de thuisvakken bekogelden met vuurwerk. Twee ambulances moesten eraan te pas komen om de gewonde supporters direct van medische hulp te voorzien. Terwijl de medici zich ontfermen over de slachtoffers, besloot een fan van Göztepe verhaal te halen bij de doelman van Altay, Ozan Özenç. De man greep een cornervlag en snelde zich naar de hoek van het veld.

Göztepeli taraftarin Altay kalecisi Ozan Evrim’e vurdugu anlar! ????pic.twitter.com/YaT13MLbWd — Santra Sports (@SportSantra) November 27, 2022

Op beelden is te zien hoe de hooligan Özenç, die met de rug naar hem toe staat, tot tweemaal snoeihard op zijn achterhoofd slaat. De klappen waren dusdanig hard, dat Özenç moeite had om zijn evenwicht te bewaren. De goalie greep meteen naar zijn hoofd, maar kon niet voorkomen dat hij een tweede keer werd geraakt. Langzaam krabbelde hij op en liep hij weg van de situatie, waarna de man werd overmeesterd door omstanders.

Het duel werd na het voorval gestaakt en niet meer hervat. Göztepe is ooit opgericht als afsplitsing van Altay SK. De club is genoemd naar de gelijknamige stadswijk, ten zuidwesten van het oude stadscentrum. Fans van beide clubs leven al geruime tijd op gespannen voet met elkaar, wat zondag dus tot uiting is gekomen op het veld. Het is niet bekend welk letsel Özenç exact heeft overgehouden aan de actie. Ambulancepersoneel heeft hem meegenomen naar het ziekenhuis. De man is opgepakt.

Snee van vier centimeter

Turkse media schrijven dat een fan die ernstig gewond raakte bij het gooien van het vuurwerk bij bewustzijn is en niet levensbedreigend gewond is geraakt. De man had ernstige schade aan zijn kaak en tanden en brandwonden aan de linkerkant van zijn lichaam. Ook Özenç is bij bewustzijn. De goalie heeft sowieso een snee van vier centimeter aan de klap overgehouden. De spanningen gingen in de kleedkamers verder tussen beide ploegen. Agenten moesten de kemphanen in toom zien te houden.