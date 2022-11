Griepvirus slaat toe in Braziliaanse kamp: meerdere grote namen getroffen

Zondag, 27 november 2022 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:27

In het Braziliaanse kamp zijn verschillende spelers ziek geworden, zo meldt GOAL. Onder meer Antony, Alisson Becker en Lucas Paquetá konden zondag niet de hele training meedoen vanwege griepachtige symptomen. Ook zou er overgegeven zijn door verschillende spelers. Vanwege de ziekte van enkele spelers bleek het voor bondscoach Tite praktisch onmogelijk om zijn gewenste elftal op het trainingsveld te zien.

Of Antony, Alisson en Paquetá de wedstrijd van maandag tegen Zwitserland halen, is nog maar de vraag. Het drietal begon wel aan de training, maar moest dus afhaken of ging individueel aan de slag. De verwachting is wel dat de drie Brazilianen het duel met Zwitserland gaan halen, al is dat nog niet zeker. Om wat voor virus het precies gaat, is onbekend. Volgens FIFA-protocollen is het niet verplicht om te testen op Covid en zijn maskers eveneens niet verplicht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast die zieken had Tite al te maken met de blessures van Danilo en Neymar. Laatstgenoemde kampt met een enkelblessure en even werd er gevreesd voor een lange absentie. De Braziliaanse teamdokter liet zaterdag echter weten dat de zwelling rondom de enkel van de sterspeler van Paris Saint-Germain is afgenomen. Het was nog even de vraag hoe Neymar na de eerste 48 uur na zijn opgelopen blessure zou doorstaan, maar daar zijn nu dus minder zorgen over.

Danilo zal vermoedelijk langer aan de kant staan. De verdediger van Juventus heeft eveneens een enkelblessure en zal de groepsduels met Zwitserland en Kameroen aan zich voorbij moeten laten gaan, weet TNT Sports te melden. Brazilië zal hoe dan ook met vertrouwen toeleven naar het duel met de Zwitsers. In het eerste duel werd Servië na rust overtuigend aan de kant gezet (2-0). Met name de tweede treffer van Richarlison was er een om in te lijsten. Ook tegen Zwitserland is titelkandidaat Brazilië de torenhoge favoriet.