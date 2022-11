‘Ongrijpbare’ Hakim Ziyech etaleert uitzonderlijke klasse op moment suprême

Zondag, 27 november 2022 om 17:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:29

Hakim Ziyech heeft indruk gemaakt met zijn optreden tegen België. De Marokkaanse middenvelder annex aanvaller nam zijn land zondagmiddag bij de hand en zegevierde met 2-0. Ziyech zag een treffer worden afgekeurd en leverde in de blessuretijd de assist op invaller Zakaria Aboukhlal. Een kwartier voor tijd had een andere invaller, Abdelhamid Sabiri, Marokko al op voorsprong geschoten.

Marokko kwam fris voor de dag tegen België en leek zich doordrongen van het feit dat een overwinning een geweldige uitgangspositie zou bieden met het oog op de knock-outfase. Ziyech dacht zijn ploeg op slag van rust op voorsprong te schieten toen een vrije trap zo in het doel zeilde. De voor het doel opduikende Romain Saïss ontnam Thibaut Courtois echter het zicht, waarop de treffer werd afgekeurd. In de slotfase van het duel sloeg Marokko alsnog tweemaal toe, waardoor zij aan kop gaan in Groep F.

Hakim Ziyech leek Marokko vlak voor rust op voorsprong te zetten, maar het doelpunt werd afgekeurd. En dus blijft het 0-0. Kijk live mee: https://t.co/zmJdTabunZ#WK2022 #BELMAR pic.twitter.com/XfCBcSIGUc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 27, 2022

L'Équipe deelt Ziyech, die door de FIFA is uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd, het hoogste rapportcijfer uit van alle spelers op het veld: een 7. "Een ongrijpbare Hakim Ziyech leidde zijn ploeg naar een schitterende zege tegen België", luidt de begeleidende tekst. Courtois, die er bij de openingstreffer van Sabiri niet goed uit zag, moet het doen met een 3 als rapportcijfer. De Belgische goalie is door de Franse krant daarmee beoordeeld als slechtste man op het veld.

Ook in Engeland worden de verrichtingen van Ziyech met bovengemiddelde interesse gevolgd. De BBC spreekt van 'een shock op het WK'. The Evening Standard schrijft over een ongekende prestatie van Marokko. "Hakim Ziyech schittert, terwijl de Leeuwen van de Atlas een grandioze overwinning boeken. Een uitstekend spelende Ziyech eiste bij de 2-0 een hoofdrol voor zich op door Timothy Castagne dol te draaien en Aboukhlal in stelling te brengen."

Een fris Marokko verslaat België en grijpt de macht in groep F. Is het voorbij met de ‘gouden generatie’? Meer ? https://t.co/Cmgopy12wb #WK2022 #BELMAR pic.twitter.com/vlst7ke4vY — NOS Sport (@NOSsport) November 27, 2022

Mundo Deportivo bestempelt Ziyech als 'een van de uitblinkers'. "Marokko, vooral geleid door uitblinker Ziyech, heeft een buitengewoon knappe prestatie neergezet. België werd de tweede helft totaal overklast door het Marokkaanse team." Ook bondscoach Walid Regragui was lyrisch over het optreden van Ziyech. "Een hoop mensen noemen hem een probleemjongen", aldus de oefenmeester na afloop. "Maar als je hem liefde en vertrouwen geeft, zal hij voor je sterven. Dat geef ik hem en hij betaalt mijn vertrouwen terug."

Door de overwinning van Marokko wordt het voor België een hels karwei om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De Rode Duivels staan na twee wedstrijden op drie punten en bezetten daarmee de tweede plek in Groep F achter Marokko, dat een punt meer verzamelde. Nummers drie en vier, Kroatië en Canada, nemen het later op de dag tegen elkaar op. België sluit de groepsfase af tegen Kroatië, terwijl Marokko en Canada elkaar treffen.