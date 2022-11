Rellen na zege Marokko ernstiger: ME slaat terug in o.a. Brussel en Rotterdam

Zondag, 27 november 2022 om 18:48 • Laatste update: 19:21

Marokkaanse voetbalfans zijn zondagmiddag massaal de straat ingetrokken na de WK-overwinning van hun land op België. Marokko zegevierde met 2-0 door treffers van invallers Abdelhamid Sabiri en Zakaria Aboukhlal. In de Belgische hoofdstad Brussel kwam het tot ongeregeldheden en werden vernielingen aangericht. Ook zou met stenen naar de politie zijn gegooid. Volgens Het Laatste Nieuws zijn een 'honderdtal' agenten op de been om de relschoppers in toom te houden. Ook in Nederland zijn er rellen van serieuze omvang uitgebroken, zo melden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. In Den Haag en Rotterdam voert de ME charges op vuurwerk- en glasgooiende relschoppers; in Amsterdam staat de ME klaar.

Op beelden op internet is te zien hoe onder meer scooters en stepjes in brand worden gestoken op straat. Ook werd zeker één auto vernield. De relschoppers zouden de politie bovendien bekogelen met stenen, zo klinkt het in de Belgische media. In aanloop naar het duel tussen België en Marokko waren er ook al enkele opstootjes, schrijft bovengenoemd dagblad. Na het laatste fluitsignaal is de boel dus geëscaleerd. Het is niet exact bekend wie de relschoppers zijn, maar Het Laatste Nieuws schrijft dat er zeker 'een aantal' Marokkaanse fans bij betrokken zijn.

Als de Marokkanen verliezen: rellen… Als de Marokkanen winnen: rellen… De uitkomst v/e voetbalwedstrijd tegen #Marokko is op voorhand bekend: rellen… De verliezers zijn ook bekend: de belastingbetalers… #Brussel pic.twitter.com/3A3kL52jrg — Filip Dewinter (@FDW_VB) November 27, 2022

Ook in Nederland gingen Marokkaanse fans massaal de straat op. Op een video van freelance journalist Owen O'Brien is te zien hoe in de Haagse Schilderswijk de straten worden bezet door uitzinnige Marokkaanse fans. "Zo nu en dan lukt het om wat auto’s door te laten", schrijft O'Brien bij de beelden. Vooralsnog verlopen de festiviteiten in Nederland zonder noemenswaardigheden. Wel wordt er veel vuurwerk afgestoken. Het is niet bekend of er in Brussel of andere plaatsen in België gewonden zijn gevallen.

Zo nu en dan lukt het om wat auto’s door te laten. De blijdschap is enorm in de #Schilderswijk na de overwinning van #Marokko. pic.twitter.com/vW0KqqnTYw — Owen O’Brien (@_owenobrien_) November 27, 2022

Door de overwinning van Marokko wordt het voor België een hels karwei om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De Rode Duivels staan na twee wedstrijden op drie punten en bezetten daarmee de twee plek in Groep F achter Marokko, dat een punt meer verzamelde. Nummers drie en vier, Kroatië en Canada, nemen het later op de dag tegen elkaar op. België sluit de groepsfase af tegen Kroatië, terwijl Marokko en Canada elkaar treffen.