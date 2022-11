Harde roep om vertrek Klinsmann bij de FIFA na ‘schandalige uitspraken’

Zondag, 27 november 2022 om 16:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:44

Carlos Queiroz heeft flinke kritiek geuit op Jürgen Klinsmann. De bondscoach van Iran kreeg na de overwinning op Wales (0-2) lucht van de woorden van de Duitser bij de BBC en besloot het er niet bij te laten zitten. Klinsmann constateerde bij de Britse zender dat de reeks overtredingen en het gedrag van de Iraanse staf onderdeel waren van een vooropgezet plan om Wales uit hun concentratie te krijgen. Ook de Iraanse voetbalbond vraagt om opheldering.

Klinsmann zit in een technische studiegroep van de FIFA, maar dat weerhield hem er niet van om bij de BBC kritiek te uiten op de strijdwijze van Iran. "Dit is geen toeval", sprak de Duitser na de overwinning van de Aziaten. "Het is allemaal opzettelijk. Het is onderdeel van hun cultuur, zo spelen ze. Ze beïnvloeden de scheidsrechter. Je ziet dat ze bij iedere overtreding steeds opspringen van de bank en de grensrechter en vierde official proberen te bewerken."

Queiroz werd op de hoogte gesteld van de uitspraken van Klinsmann en besloot er lijnrecht tegenin te gaan. "Zonder mij persoonlijk te kennen trek je mijn karakter in twijfel met typische vooroordelen van superioriteit", liet de bondscoach weten op Twitter. "Hoe veel ik ook respect heb voor wat je op het veld heb gepresteerd, deze uitspraken over de Iraanse cultuur, het Iraanse nationale team en mijn spelers zijn een schande."

Dear Jurgen;



You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?



Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(...) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022

Ook de Iraanse bond laat het er niet bij zitten en heeft bij de FIFA om opheldering gevraagd. Klinsmann is door Queiroz uitgenodigd om een kijkje te nemen in het kamp in Qatar. De Duitser is echter alleen welkom als hij eerst zijn taken bij de FIFA neerlegt. Volgens Klinsmann zijn zijn woorden uit het verband gerukt. "Ik zal proberen hem te bellen en de boel te kalmeren", reageerde de voormalig trainer van Bayern München en Hertha BSC.

"Ik heb Carlos of de Iraanse bank nooit bekritiseerd. Sommigen dachten zelfs dat ik de scheidsrechter bekritiseerde omdat hij niets deed aan de manier waarop ze zich op de bank gedroegen." Iran staat door de zege op Wales op drie punten uit twee wedstrijden. Engeland leidt in Groep B met vier punten uit twee duels. Iran neemt het in de laatste groepswedstrijd op tegen de Verenigde Staten, terwijl Engeland en Wales de Britse derby uitvechten.