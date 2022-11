Spookwissel bij Marokko: Bounou verdwijnt na volkslied plots van het veld

Zondag, 27 november 2022 om 15:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:29

Een opmerkelijk moment zondagmiddag voor aanvang van de wedstrijd tussen Marokko en België. Bij de Noord-Afrikanen zou vaste keus Yassine Bounou het doel verdedigen. De keeper van Sevilla verscheen ook op het veld en zong zelfs het volkslied mee, maar verdween vervolgens plot van het veld. Munir Mohamedi verscheen niet veel later op de teamfoto.

Vlak voor de aftrap van de WK-wedstrijd tussen Marokko en België moesten de Leeuwen van de Atlas een wijziging doorvoeren. Bounou, de eerste keeper, bleek bij nader inzien toch niet fit genoeg om te spelen en werd vervangen door Mohamedi. Dat was bijzonder opmerkelijk, daar Bounou tijdens het volkslied nog in de rij met spelers stond en uit volle borst meezong.

¡INCREÍBLE!?? Yassine Bounou, arquero de Marruecos, salió al campo con el equipo y hasta entonó el himno, pero pidió ser sustituido por Munir por motivos de salud.?? pic.twitter.com/VDNI9iw2DI — Diario Diez (@DiarioDiezHn) November 27, 2022

Over de exacte reden van de wissel wordt ondertussen druk gespeculeerd. Marokkaanse media melden dat Bounou vlak voor aanvang van de wedstrijd ziek is geworden. Op beelden is te zien dat hij met één hand naar zijn hoofd grijpt, wat zou kunnen duiden op een griepje. Bounou's vervanger Mohamedi hield in de eerste helft zijn doel schoon. Marokko begon het WK met een 0-0 gelijkspel tegen Kroatië.