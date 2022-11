Bondscoach van Saudi-Arabië ontkent hardnekkige geruchten rond zijn elftal

Zondag, 27 november 2022 om 14:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:05

Hervé Renard heeft ontkend dat zijn spelers een Rolls-Royce Phantom cadeau hebben gekregen. De trainer van Saudi-Arabië zag zijn ploeg dinsdag voor een sensatie zorgen door Argentinië met 1-2 te verslaan. Het leidde tot uitzinnige vreugde in het land en koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed riep de woensdag daarop uit tot nationale feestdag. Ook gingen er verhalen rond dat de spelers van Renard een peperdure auto cadeau hebben gekregen, maar volgens de Franse trainer klopt dat niet.

Argentinië was voorafgaand aan het duel met de Saudi's de grote favoriet en leek na de benutte strafschop van Lionel Messi lange tijd op een overwinning af te stevenen. Saleh Al-Shehri en Salem Al-Dawsari draaiden het duel in de tweede helft echter helemaal om en daar kon Argentinië zich niet van herstellen. Uitzinnige vreugde in Saudi-Arabië volgde, al is er volgens Renard geen sprake van gloednieuwe auto's voor zijn selectie. "Daar klopt helemaal niets van. We hebben een hele serieuze federatie en ministerie van sport en het is niet het moment om iets te krijgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik weet niet of je je de persconferentie voor het duel met Argentinië kan herinneren?", vroeg Renard zich hardop af. "Ik zei toen dat die wedstrijd een van de drie belangrijke is die we moeten spelen. Het enige goede dat aan het einde van de groepsfase kan komen, is een eerste of tweede plaats in de groep", was de 54-jarige oefenmeester duidelijk. Ook Saleh Al-Shehri ontkende de geruchten op de persconferentie. "Het is niet waar. We zijn hier om ons land te dienen en ons best te doen. Dat zijn onze beloningen."

Na de zege op Argentinië leefde Saudi-Arabië even op een wolk, maar daar kwam zaterdag verandering in. Ondanks dat de ploeg van Renard wederom goed voor de dag kwam, ging het mede door een gemiste strafschop van Al-Dawsari met 2-0 onderuit tegen Polen. Toch is kwalificatie voor de knock-outfase nog mogelijk. Als er woensdag gewonnen wordt van Mexico, zijn de Aziaten hoe dan ook geplaatst. Ook bij een gelijkspel tegen de ploeg van onder meer Edson Álvarez en Érick Gutiérrez is plaatsing voor de volgende ronde nog mogelijk. Voorwaarde is dan dat Polen weet af te rekenen met Argentinië.