Virgil ziet sollicitatie naar basisplaats op training: ‘Zo, die was wel goed’

Zondag, 27 november 2022 om 14:12 • Tom Rofekamp

Virgil van Dijk heeft nog altijd vertrouwen in de 3-5-2-formatie van Louis van Gaal. Na het teleurstellende gelijkspel van Oranje tegen Ecuador (1-1) is de roep om een terugkeer naar het 4-3-3-systeem steeds luider gaan klinken, maar daar moet Van Gaal volgens zijn aanvoerder geen gehoor aan geven. Het opstellen van andere spelers zou echter wél kunnen helpen komende dinsdag, zo stelt Van Dijk. Hij doet meteen een – al dan niet stilzwijgende – suggestie.

Nederland legde vrijdag tegen Ecuador een bedroevend niveau op de mat, waarna de huidige 3-5-2 formatie flink ter discussie kwam te staan. Valentijn Driessen noemde het afstappen van de Hollandse school al 'een doodzonde', terwijl ook Ibrahim Afellay vermoedt dat een terugkeer naar 4-3-3 een hoop beperkingen zou wegnemen. "Nee. Absoluut niet", reageert Van Dijk echter opvallend stellig op de vraag of het systeem intern ook ter discussie staat.

De Oranje-captain is bij zijn club Liverpool de helft van het centrale duo in een viermansdefensie, terwijl hij in het systeem van Van Gaal de meest achteruitgeschoven man is in een driemanscentrum. Dat is even omschakelen, beaamt Van Dijk. "Ik heb een bepaalde rol in de ploeg en de bondscoach verwacht dingen van mij. Dat probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Natuurlijk heb ik vaak een spits voor mijn neus, maar dat biedt mogelijkheden voor de mensen naast mij. Als het lijkt alsof ik maar een balletje breed geef, so be it."

Uitblinker op de training

Van Dijk is zich terdege bewust van dat het duel tegen Qatar er nog alleszins toe doet. De mandekker speculeert dan ook over eventuele wisselingen ten opzichte van vrijdag. "Misschien verlangt deze wedstrijd wel wat anders. Niet qua formatie, maar misschien wel met wat andere type spelers." Of Van Dijk daarmee doelt op Xavi Simons wil hij niet zeggen, al krijgt de PSV'er wel mooie woorden toebedeeld na de training. "Zo, die was wel goed. Maar het was training. En training of wedstrijd, dat is iets heel anders", aldus Van Dijk.