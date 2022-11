Ibrahim Afellay betreurt keuze die Louis van Gaal maakt bij Oranje

Zondag, 27 november 2022 om 13:44 • Guy Habets • Laatste update: 14:07

Ibrahim Afellay hoopt dat het Nederlands elftal snel in een andere formatie gaat spelen. De analist van de NOS baalt van het 5-3-2-systeem en stelt dat een 4-3-3 veel beter zou passen bij de spelers van Oranje. Afellay verwacht echter niet dat bondscoach Louis van Gaal naar hem zal luisteren.

Oranje speelde tegen Senegal (2-0 overwinning) en Ecuador (1-1) in een 5-3-2-systeem, aangezien Van Gaal stelt dat dat de beste formatie is voor de spelers die hij ter beschikking heeft. Afellay is het daar niet mee eens. "Ik vind juist dat ze 4-3-3 moeten spelen", zegt hij in de studio van de NOS. "De meeste spelers spelen ook zo bij hun club en dat maakt dat je in Oranje ook een betere veldbezetting krijgt."

Tactisch is er volgens Afellay nog een wereld te winnen en dat zou makkelijker gaan met een 4-3-3. "Je speelt nu met drie centrale verdedigers en als Frenkie de Jong ook nog eens inzakt, zijn er bijna geen afspeelmogelijkheden meer over. De backs zijn daarnaast bijna buitenspelers en dat is niet de bedoeling, want ze moeten daar naartoe en er niet al zijn. Je bent in het huidige systeem heel erg beperkt en dus zou ik graag zien dat Oranje 4-3-3 speelt met de punt naar achteren. Dan kun je de defensieve accenten veel beter aanleggen."

Ook komt de voormalig PSV'er en 53-voudig international van Oranje met emotionele argumenten in zijn betoog. "We zijn groot geworden met 4-3-3 en hebben er harten mee veroverd over de grens. Ik betreur het dat we dit systeem op dit moment niet spelen. Ik verwacht echter niet dat Van Gaal het gaat veranderen, maar je stelt de vraag natuurlijk aan mij." Dinsdag speelt Oranje om 16.00 uur tegen Qatar en zal blijken waar de bondscoach voor kiest.