Van Dijk: ‘Ik heb alleen maar respect voor de voetballer Marco van Basten’

Zondag, 27 november 2022 om 13:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:25

Virgil van Dijk baalt achteraf van zijn reactie op de kritiek van Marco van Basten. Dat vertelt de aanvoerder van het Nederlands elftal aan de NOS. Van Dijk sloeg vrijdag genadeloos hard terug naar Van Basten toen deze hem onder meer een gebrek aan leiderschap verweet. Dat dat pijn deed, mag echter geen excuus vormen voor zijn reactie, beaamt de 31-jarige stopper.

Van Basten was vrijdag na het gelijkspel tegen Ecuador zeer kritisch op de rol van de captain. "Wie is de beste speler van het team? Dat is Virgil", stelde Van Basten. "Ik vind dat Virgil de hoofdrol op zich moet nemen. Als je ziet wat hij doet in balbezit: het is niet meer dan een bal opzij naar Aké en Timber. Die moeten het allemaal maar doen... Virgil moet het heft in handen nemen en het tempo opvoeren. Het gaat gewoon veel te langzaam. Hij moet zorgen dat er tempo in komt."

Van Dijk kreeg al gauw hoogte van de opmerkingen. "Hij is volgens mij nooit positief, dus wat moet je er dan mee?", sloeg de Liverpudlian terug naar Van Basten. Daar heeft hij nu spijt van. "Ik heb alleen maar respect voor de voetballer Marco van Basten en wat hij heeft bereikt. En dat zal altijd zo blijven. Maar ik ben ook maar een mens. Op dat moment had ik er niets over moeten zeggen, omdat ik ook dondersgoed weet dat dit natuurlijk weer veel groter wordt gemaakt dan zou moeten", zegt Van Dijk zondag na de training in Qatar.

Toch vraagt Van Dijk enigszins om begrip voor zijn reactie. 'Ik vind dat het heel makkelijk is om meningen te geven, zonder dat je weet wat de tactische bedoeling is. Natuurlijk kunnen sommige momenten beter, dat is zo. Maar wat ik pijnlijk vond, is dat hij vraagtekens stelde bij mijn leiderschap. Dat vond ik op dat moment lastig te 'handelen', maar dat had ik beter moeten doen."