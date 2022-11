Japan speelt angsthazenvoetbal en wordt verrast door Costa Rica

Zondag, 27 november 2022 om 12:52 • Guy Habets • Laatste update: 13:33

Costa Rica heeft de spanning in Groep E op het WK weer helemaal teruggebracht. Dankzij een doelpunt van Keysher Fuller werd het voorzichtige voetbal van Japan, dat tegen Duitsland nog opzien baarde door dapper vooruit te spelen en druk te zetten, keihard afgestraft: 0-1. Daardoor mag ook Duitsland, dat zondagavond nog in actie komt tegen Spanje, weer hopen op een vervolg in het toernooi.

Ritsu Doan verdiende na zijn goede invalbeurt tegen Duitsland afgelopen woensdag een basisplaats. De voormalig PSV'er nam de gelijkmaker tegen die Mannschaft voor zijn rekening en stond voor het treffen met Costa Rica links in de voorhoede geposteerd. Bondscoach Hajime Moriyasu hield sowieso niet bepaald vast aan zijn winnende team, want in totaal voerde hij vijf wijzigingen door. De Costa Ricanen speelden met twee andere namen ten opzichte van de met 7-0 verloren wedstrijd tegen Spanje. Dat betekende overigens niet dat Bryan Ruiz in het elftal kwam, want de ervaren vedette begon opnieuw als bankzitter.

Waar de Japanners eerder indruk maakten met hoog druk geven en het afjagen van de Duitsers, werd er tegen Costa Rica voor een totaal andere tactiek gekozen. De Aziaten zakten vanaf minuut één in en lieten de bal aan de mannen van bondscoach Luis Fernando Suárez, die duidelijk al blij waren dat ze niet opnieuw onder de voet gelopen werden. Kansen werden er in het eerste bedrijf niet bij elkaar gespeeld en dus was een 0-0 ruststand, voor de twaalfde keer tijdens dit WK, een logisch gevolg.

Na rust ontstond een ander wedstrijdbeeld. Japan leek zich te hebben gerealiseerd dat de Costa Ricanen gewoon verslagen moesten worden en dus werd er, met Takuma Asano als invaller, nu wél naar voren gevoetbald. Ook Doan liet zich meermaals zien, maar het was lange tijd niet genoeg om grote mogelijkheden te verdienen. Het bleef voorzichtigheid troef en het angstige Japanse voetbal werd tien minuten voor tijd zelfs afgestraft door Costa Rica, dat uit de schulp kwam kruipen. Keysher Fuller vond de bal voor de linker, klopte de keeper in de verre hoek en zorgde daarmee voor een verrassende 0-1 tussenstand.

Dat was het teken voor de Japanse bondscoach om Takumi Minamino in te brengen en serieus risico te gaan nemen in de jacht op een doelpunt. Een minuut voor tijd had die zomaar kunnen vallen, maar Keylor Navas plukte de bal na een zeer nerveuze scrimmage voor de doelmond toch nog uit de lucht. In de zes minuten extra tijd werd er ook niet meer gescoord door Japan, dat met het schaamrood op de kaken afdroop en op de laatste speeldag tegen Spanje toch nog een resultaat zal moeten halen. Costa Rica neemt het dan op tegen Duitsland.