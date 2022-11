Spelersrapport Marokko: ‘Zij waren echt slecht en hij moet eruit!'

Zondag, 27 november 2022 om 16:08 • Kevin van Buuren • Laatste update: 19:29

Marokko heeft België verslagen met 0-2. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor België – Marokko nemen Ali Boussaboun en Khalid Sinouh plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties van het Nederlands elftal.

België stichtte tot de zeventigste minuut het meeste gevaar. Eden Hazard dwong keeper Munir El Kajoui tot een redding. Even later deed invaller Dries Mertens hetzelfde met een hard schot door het midden. Vanuit het niets was het echter Marokko dat de ban brak. De ingebrachte Abdelhamid Sabiri nam een vrije trap vanaf links; zijn voorzet werd door niemand meer aangeraakt en verschalkte de twijfelende Thibaut Courtouis: 0-1. In de absolute slotfase bracht Hakim Ziyech Zakaria Aboukhlal in stelling, die de bal overtuigend in de kruising schoot.

Munir hoorde vlak voor de wedstrijd dat hij het doel moest verdedigen. Dat deed hij volgens de analisten naar behoren. Sinouh geeft een 7,5; Boussaboun een 8. “De reddingen die hij maakte waren echt goed”, zegt Boussaboun. De gehele achterste linie krijgt eveneens ruime voldoendes. “Ze stonden goed en hebben weinig weggegeven tegen België. Daar hoort Sofyan Amrabat ook bij in deze formatie.”

De rapportcijfers voor Marokko van Ali Boussaboun.

De controleur krijgt van Sinouh: 8. Boussaboun geeft een 7,5. “Marokko krijgt pas echt een probleem als hij uitvalt”, zegt de oud-aanvaller. Ziyech maakte net zo goed indruk en kreeg van de heren een 8. De twee waren het ook eens over de dissonanten op het Marokkaanse middenveld. “Ounahi en Amallah waren echt slecht“, vindt Sinouh. “Ik snapte ook niet dat de trainer Boufal eruit haalde en die Amallah laat staan.”

De rapportcijfers voor Marokko van Khalid Sinouh.

Vleugelaanvaller Sofiane Boufal kreeg in de eerste helft nog een uitbrander van Boussaboun, maar revancheerde zichzelf in het tweede bedrijf. “Hij krijgt nu een 7. In de eerste helft maakte hij gewoon niet de juiste keuzes, maar in de tweede helft zag je zijn potentie.” Sinouh vindt de aanvallende kwaliteiten van Marokko wel zorgelijk. “Wie creëert er nu echt iets, naast Ziyech? En-Nesyri moet er echt uit, Aboukhlal moet er voor hem in”, besluit de voormalig keeper, die het een 'fantastisch resultaat' noemt.