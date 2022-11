Analist geïrriteerd: ‘Hier word ik schijtziek van; dit doe je niet op een WK’

Zondag, 27 november 2022 om 14:56 • Kevin van Buuren • Laatste update: 15:06

Marokko en België zoeken met 0-0 de kleedkamer op. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor België – Marokko nemen Ali Boussaboun en Khalid Sinouh plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Marokko werd vlak voor het eerste fluitsignaal opgeschrikt door het uitvallen van keeper Yassine Bounou. Zijn vervanger, Munir El Kajoui, redde in de openingsfase op een schot van Michy Batshuayi. Later trad de doelman effectief op bij een lage voorzet van Thomas Meunier. Marokko werd zelf gevaarlijk via een hard schot van Hakim Ziyech, dat over ging. Een poeier van Achraf Hakimi ging eveneens over het doel. Tot slot mocht Ziyech nog een vrije trap nemen. De Chelsea-speler trof doel, maar er werd uiteindelijk beoordeeld dat Romain Saïss het zicht van Thibaut Courtois belemmerde vanuit buitenspelpositie.

Sinouh voelt zich gerust bij de plotselinge keeperswissel. “We hebben twee echt goede keepers.” Toch schaalt hij Bounou in bij de buitencategorie. “Als Marokko doorgaat, kan hij zomaar bij de top drie keepers van het toernooi horen.” Aanvallend kan Marokko slechts speldenprikjes uitdelen aan België. Boussaboun hekelt daarbij de frivoliteit van Sofiane Boufal. De aanvaller kon in de openingsfase gevaarlijk worden, maar leek voor een poort te gaan. “Daar word ik schijtziek van. Zoiets doe je niet op een WK”, zegt hij met stemverheffing. "Dat is de reden dat hij het niet gemaakt heeft, pleur op met die kutpoortjes van je."

Verder zien de twee analisten een wedstrijd in balans. "We zijn gelijkwaardig", zegt Sinouh. Boussaboun ziet dat het aandachtspunt op het middenveld van Marokko blijft. Selim Amallah en Azzedine Ounahi kunnen de oud-aanvaller niet imponeren. "Die twee zijn niet goed genoeg. De eerste wedstrijd was het misschien spanning, maar nu kun je ook over kwaliteit praten."