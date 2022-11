Ajax kijkt met argusogen naar Marokko - België: ‘Klopt, ze zijn geïnteresseerd'

Zondag, 27 november 2022 om 12:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:46

Bilal El Khannouss staat op de radar van Ajax. Dat zegt zijn vader in gesprek met Het Belang van Limburg. De achttienjarige middenvelder – een van de verrassingen in de Marokkaanse WK-selectie – zou al sinds zijn dertiende gevolgd worden door de Amsterdammers, Een overstap naar de hoofdstad lijkt momenteel echter onaannemelijk. "Hij zit uitstekend bij KRC Genk", aldus vader Mohamed.

Bilal staat zondag mogelijk voor een wel heel speciaal interlanddebuut. De creatieveling werd namelijk in België geboren, maar draagt het tenue van Marokko. In het kader van het onderlinge WK-duel spreekt Het Belang van Limburg met vader Mohamed. "Ik word nu nog altijd emotioneel als ik over zijn WK-selectie spreek. Toen hij geselecteerd werd, heb ik geweend", zegt deze.

El Khannouss junior maakte dit seizoen pas zijn debuut voor het eerste van Genk en stond in liefst vijftien van zijn zestien wedstrijden tot nu toe in de basis. Dat wekte niet alleen de aandacht van de Marokkaanse bond. Zijn vader bevestigt namelijk de interesse van Ajax. "Ajax? Ja, het klopt dat ze geïnteresseerd zijn. Ze volgen Bilal al sinds zijn dertiende. Maar hij zit uitstekend bij KRC Genk en concentreert zich nu daarop", aldus Mohamed.

Toch heeft Bilal een speciale band met Ajax, vertelt zijn vader. Hij draagt bij Genk het nummer 34 als eerbetoon aan Abdelhak Nouri. "Bilal brengt Nouri wel vaker een bezoekje, omdat Nouri hem al volgde voor zijn ongeluk. Twee maanden geleden ging hij er nog langs." Mocht het alsnog van een overstap komen, zal Ajax vermoedelijk diep in de buidel moeten tasten voor El Khannouss. Hoewel hij 'nog maar' op 4,5 miljoen euro wordt getaxeerd door Transfermarkt heeft de jongeling bij Genk ook nog een contract tot juni 2026.