John de Jong komt met details over transfersoap rond Cody Gakpo bij PSV

Zondag, 27 november 2022 om 11:07 • Guy Habets

John de Jong heeft eind augustus met de Raad van Commissarissen van PSV gesproken over een verkoop van Cody Gakpo. De voormalig technisch directeur van de Eindhovenaren, die zondagochtend te gast was bij de NOS om WK-wedstrijden te analyseren, erkent dat hij een discussie heeft gehad en dat hij er zelf op stond dat Gakpo bij PSV zou blijven. Dat lijkt een goede beslissing te zijn geweest, want de aanvaller speelt een goed WK en kan nu veel geld opleveren.

De uitzending van de NOS begon met de mededeling dat De Jong niets wilde zeggen over zijn vroegtijdige vertrek bij PSV. Later zal de voormalig directeur uitgebreid zijn kant van het verhaal toelichten, maar dat vindt hij nu nog te vroeg. De Jong zou vanwege een vertrouwensbreuk met de Raad van Commissarissen opgestapt zijn en het al dan niet verkopen van Gakpo was een onderwerp waar beide partijen het niet over eens konden worden.

Dat liet De Jong zelf ook doorschemeren toen hem gevraagd werd naar de situatie van Gakpo. "Cody heeft lang op de transfer naar Manchester United zitten wachten en die leek eraan te komen. Een week voor het einde van de transferwindow ging dat niet door. Daarna had hij nog twee opties in de Premier League, maar je weet nooit hoe dat valt. Hij heeft daar zelf de keuze in gemaakt. Uiteindelijk heb ik wel in de discussie met de RvC gezeten: wel of niet verkopen. Ik denk dat het voor hem echt beter is dat hij gebleven is."

Het binnenhalen van Xavi Simons is ook een verdienste van De Jong. Veel mensen hopen dat Louis van Gaal de aanvallende middenvelder een kans wil geven tijdens de WK-wedstrijd tegen Qatar van aanstaande dinsdag en De Jong is een van die mensen. "Hij wordt absoluut international, en ik verwacht zelfs ook dat dat op dit WK gaat gebeuren. Ik denk dat Xavi een lange loopbaan als international voor zich heeft en ik hoop voor hem dat hij dinsdag mag debuteren."