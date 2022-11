‘Ziyech zegt ja als Ajax met een contract voor drie of vier jaar komt’

Zondag, 27 november 2022 om 10:24

Hakim Ziyech wordt nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. Tijdens WK Praat op ESPN bespreken Freek Jansen, clubwatcher namens Voetbal International, en voormalig Marokkaans international Nordin Amrabat de kans op een hereniging tussen de stilist en de regerend landskampioen en beiden zien het wel gebeuren.

Het afgelopen half jaar wist Ziyech zich zowel onder Thomas Tuchel als onder Graham Potter niet in de basis te spelen bij Chelsea. Een reserverol lijkt ook voor de komende paar maanden onontkoombaar en dus zou een terugkeer naar Ajax hem weer aan het voetballen helpen. Jansen tipt de Amsterdamse club dan ook om er werk van te maken. "In de zomer is er al gesproken, maar dat ging om huren en dat wilde Ziyech niet. Hij wilde ook niet op huurbasis naar Milan. Als ik Ajax was, zou ik hem kopen."

Amrabat heeft dezelfde mening. De voormalig international van Marokko denkt zelfs te weten waar Ziyech gevoelig voor zou zijn. "Hij doet het als hij een contract voor drie of vier jaar krijgt bij Ajax. Hij laat zich zeker niet verhuren. Vijf maanden spelen, bedankt en tot ziens, dat is niet voor hem. Wat Chelsea zal willen krijgen voor Ziyech? Ik denk de helft van wat ze voor hem betaalden. Ze willen zo'n twintig miljoen, denk ik. Als je dan kampioen wordt en de Champions League haalt, heb je dat toch zo weer verdiend?"

Ajax wilde in de zomer niet tot koop overgaan vanwege het hoge kostenplaatje. De Amsterdammers zouden ook nu een fors bedrag moeten reserveren voor een transfersom en een meerjarig contract voor Ziyech en Amrabat weet niet of de technicus uit Dronten ook op financieel vlak mee wil denken. "Het is een leider voor je elftal, maar de vraag is wel of hij het zelf wil. Hij heeft nu een flink contract bij Chelsea en zou ongeveer de helft in moeten leveren om terug te kunnen keren."