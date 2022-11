Cristiano Ronaldo krijgt nieuwe monsteraanbieding uit Midden-Oosten

Zondag, 27 november 2022 om 09:32 • Guy Habets • Laatste update: 10:43

Cristiano Ronaldo heeft opnieuw een financieel zeer aantrekkelijk aanbod uit het Midden-Oosten ontvangen. Al-Nassr, een topclub in Saudi-Arabië, heeft volgens CBS Sports 225 miljoen dollar gereserveerd voor de Portugees om hem een driejarig contract aan te kunnen bieden. De aanvaller, die onlangs in goed overleg uit elkaar ging met het Manchester United van trainer Erik ten Hag, zou dan tot na zijn veertigste door kunnen voetballen.

Al-Nassr speelt daarmee in op de eerzucht van Ronaldo, die na het WK wellicht nog wel een tijdje door zou willen spelen. Als Portugal de titel niet voor zich opeist, kan het zijn dat de grote ster nog een eindtoernooi wil meemaken en de Saudische club heeft derhalve een driejarig contract voor hem in gedachten. Ronaldo zou 75 miljoen dollar per jaar kunnen verdienen, omgerekend zo'n 72 miljoen euro, en dat zou over drie jaar uitkomen op 225 miljoen dollar. CBS Sports schrijft dat Al-Nassr wil doorpakken.

Bronnen melden dat er al een officieel aanbod is neergelegd bij het kamp-Ronaldo. De steraanvaller zal echter pas na afloop van het WK beslissen over zijn toekomst. Dan zal hij waarschijnlijk ook een aanbieding van Al-Hilal, de grote rivaal van Al-Nassr, in overweging moeten nemen. De grootste club van Saudi-Arabië speelt ook al langer met het idee om een monsterbedrag aan salaris uit te keren om Ronaldo binnen te halen. Er zijn echter meer kapers op de kust.

Fans van Galatasaray verzochten hun voorzitter Dursun Özbek in de voorbije weken al massaal om Ronaldo naar Turkije te halen. De invloedrijke Turk heeft echter al laten weten dat de goaltjesdief niet naar Istanbul zal komen. Het Portugese A Bola linkte de naam van Ronaldo daarnaast al hevig aan Paris Saint-Germain. Waar zijn toekomst daadwerkelijk ligt, zal in de komende maanden moeten blijken. Rondom zijn ex-werkgever Sporting Portugal, dat eerder meermaals werd genoemd als kandidaat, is het momenteel stil.