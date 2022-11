UniBoost: een odd van 50.00 voor een zege van Oranje op Qatar!

Zondag, 27 november 2022 om 00:30 • Laatste update: 00:38

Het Nederlands elftal weet dat het maandagmiddag met een zege op gastland Qatar verzekerd is van een plek in de achtste finales. Oranje speelde vrijdag teleurstellend gelijk tegen Ecuador (1-1), maar is torenhoog favoriet voor de laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Voor dit WK-duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een zege van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze kraker.

Het ontbrak Oranje tegen Ecuador aan doelgevaar en creativiteit. De Zuid-Amerikanen wonnen de slag op het middenveld en wisten Nederland met name na rust flink aan het wankelen te brengen. De vraag is of bondscoach Louis van Gaal tegen het al uitgeschakelde Qatar vast blijft houden aan het 5-3-2-systeem of voor de aanvallendere 4-3-3-formatie kiest. Dat Steven Berghuis terugkeert in de basiself lijkt een zekerheid. Zijn vervanger, Teun Koopmeiners, kreeg na het gelijkspel met Ecuador de nodige kritiek te verduren.

Zie jij Oranje van Qatar winnen? Profiteer van de UniBoost!

Qatar is na twee groepsduels uitgeschakeld op het eigen WK. Het gastland ging maandag ten onder tegen Ecuador (0-2) en Senegal (1-3) bleek vrijdag eveneens een maatje te groot. Zodoende staat tegen Oranje alleen nog de eer op het spel. Het enige lichtpuntje voor bondscoach Félix Sánchez in het treffen met Senegal, was dat Qatar zijn eerste WK-doelpunt ooit maakte.

Verwacht jij dat Qatar Oranje op een gelijkspel weet te houden? Dit is te spelen tegen een odd van 8.00!

Met zijn openingstreffer tegen Ecuador vijzelfde Gakpo zijn transferwaarde andermaal op. De aanvaller wist tegen Senegal ook al de ban te breken voor Oranje, al deed hij dat toen vanaf de nummer 10-positie. Gakpo speelde dit seizoen 28 officiële duels voor PSV en het Nederlands elftal, daarin was hij goed voor maar liefst zestien goals en achttien assists.

Zie jij Cody Gakpo opnieuw de score openen voor Oranje? De quotering hiervoor staat op 5.30!

UniBoost: odd van 50.00 voor een zege van Oranje op Qatar!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+