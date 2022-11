Derksen: ‘Hij is altijd boos, maar ik zou hem eerder inzetten dan Simons’

Zaterdag, 26 november 2022 om 23:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:27

Voor René van der Gijp is er geen twijfel: Kylian Mbappé is de beste speler van dit WK. De vaste tafelgast van De Oranjewinter heeft ook zaterdagavond weer genoten van de Franse aanvaller, die de gehele productie verzorgde in de met 2-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Denemarken. Van der Gijp is vooral onder de indruk van de enorme snelheid die Mbappé soms weet te produceren.

"Hij is absoluut de beste speler van het toernooi. En echt snel, hè", deelt Van der Gijp enkele uren na de zege van Frankrijk in Qatar een compliment uit aan de uitblinkende Mbappé. "Wat een geweldenaar, man. Heeft hij niet in de laatste achttien interlands er twintig ingeschoten ofzo?" Mbappé staat dit WK op drie doelpunten in de poulefase. In totaal kwam de sterspeler van Frankrijk en Paris Saint-Germain tot 29 doelpunten in zestig interlands. Woensdag kan hij weer scoren, als de Fransen het opnemen tegen Tunesië.

Tafelgenoot Özcan Akyol vraagt vervolgens aan Van der Gijp wie voor Oranje de doelpunten moet maken in het restant van dit WK. "Normaal Bergwijn en Depay", luidt het antwoord. Akyol werpt op dat Depay nog niet helemaal fit is en dat Bergwijn nog weinig heeft laten zien. Presentator Wilfred Genee denkt aan een basisplaats voor Xavi Simons tegen Qatar. "Nee, dat zou ik niet doen." Johan Derksen vindt dat ook geen goed idee: "Nee, dat kan niet. Die loopt stage en moet leren. Die is meegenomen om ervaring op te doen. Die jongen met die grote mond van Brugge (Noa Lang, red.) vind ik dan nog beter."

"We hebben nu niet de gelegenheid om spelers rust te geven", haakt Van der Gijp in. "Want ze moeten nu nog gewoon een keer goed gaan voetballen. Als je goed had gespeeld in de eerste twee wedstrijden, dan had je kunnen zeggen: 'we geven er een stuk of vier rust'. Maar nu moet je proberen om eerst weer goed te gaan voetballen", aldus de analist en voormalig international van het Nederlands elftal. Derksen gaat tot slot dieper in op de speelkansen van Lang op het WK.

Noa Lang

"Het is een jongen die altijd boos is en tegendraads, maar in balbezit en in één-tegen-één gebeurt er altijd wel wat met die jongen. Ik kan me best voorstellen dat als een wedstrijd op slot zit, je hem erin zet. Dan zou ik hem er eerder inzetten dan Simons", zo geeft Derksen mee aan bondscoach Louis van Gaal.