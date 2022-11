Eden Hazard vol ongeloof na vraag van Egyptische journalist over gewicht

Zaterdag, 26 november 2022 om 23:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:10

Eden Hazard heeft zaterdag op de persconferentie een vraag gekregen over zijn gewicht. Een journalist uit Egypte stelde de pikante vraag aan de aanvaller van Real Madrid. Hazard leek de vraag niet te verwachten, vroeg de journalist om zijn vraag te herhalen en beantwoordde de vraag vervolgens met een zuur gezicht.

“Ik heb gemerkt dat je dik geworden bent", legde de verslaggever Hazard voor. De 31-jarige Belg legde daarop zijn koptelefoon neer en vroeg de journalist om de vraag te herhalen. Nadat de Egyptenaar dat deed, was de reactie en lichaamstaal van de vleugelspeler veelzeggend. “Ik heb daar niks op te zeggen", reageerde Hazard geagiteerd. "Buiten dat het niet waar is. Ik doe er alles aan om klaar te zijn.” Na de opmerkelijke vraag stelde Hazard zich weer ontspannen op en beantwoordde hij vragen in het Frans, Spaans en Engels.

Hazard heeft de laatste maanden veel kritiek ontvangen. In België gaan er zelfs stemmen op om de ex-sterspeler van Chelsea te vervangen voor Leandro Trossard, die een uitstekend seizoen kent bij Brighton & Hove Albion. “Of het de eerste keer is dat ik zoveel kritiek krijg?", vraagt Hazard zich hardop lachend af. "Ik kan me herinneren dat mijn eerste twee of drie jaar ook niet geweldig waren, hoor. Jullie weten ook hoe ik ben. Ik hecht daar allemaal niet te veel belang aan. Mensen praten: dat hoort bij het voetbal. Het is jullie werk ook. Weet je: als je goed speelt, zal er altijd wat kritiek zijn. Speel je slecht, wordt die groter.”

De Rode Duivels overtuigen nog niet dit WK, ondanks dat het wist te winnen van Canada (1-0). Kevin De Bruyne gaf al aan gefrustreerd te zijn door het spel van de Belgen, maar Hazard maakt zich minder zorgen. “Je mag niet vergeten dat de eerste wedstrijd op zo’n WK altijd moeilijk is. Je hebt veel stress, je vraagt minder ballen omdat je ze niet wil verliezen. Maar ik heb vertrouwen. We zullen oplossingen en automatismen moeten vinden. Wij hebben spelers die het verschil kunnen maken. Kev (De Bruyne, red.), Youri (Tielemans, red.), onze spitsen…” België - Marokko begint zondag om 14.00 uur. De twee andere ploegen in Groep F, Canada en Kroatië, nemen het diezelfde dag om 17.00 uur tegen elkaar op.