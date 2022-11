Lionel Messi staat op als Argentinië hem het hardst nodig heeft

Zaterdag, 26 november 2022 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:24

Argentinië houdt de WK-droom levend. Lionel Messi en consorten hadden het zaterdagavond in het Lusail Iconic Stadium lastig tegen Mexico, maar desondanks werd een 2-0 overwinning geboekt. Messi was met een raak schot van ongeveer 25 meter opnieuw de grote held aan de kant van de Argentijnen en kort voor tijd maakte invaller Enzo Fernández aan alle spanning een einde. Het was de tweede treffer van Messi op dit WK en zijn achtste doelpunt in totaal op de vijf WK's die hij tot nu toe meemaakte als speler.

Bondscoach Lionel Scaloni had zijn elftal op vijf plaatsen gewijzigd ten opzichte van de smadelijke 1-2 nederlaag tegen Saudi-Arabië van dinsdag. Zo waren er op het middenveld ditmaal basisplaatsen voor Guido Rodríguez en Alexis Mac Allister. Nicolás Otamendi was de enige speler die zijn basisplek behield in de achterste linie, terwijl ook Lisandro Martínez aan de aftrap stond. De aanvallende impulsen kwamen van Ángel Di María, Messi en Lautaro Martínez. De Argentijnen slaagden er ondanks alle intenties niet in om het Mexico echt lastig te maken in de beginfase. Het waren juist de Mexicanen die voor het eerste gevaar zorgden in de elfde minuut. Een voorzet vanaf links kwam terecht bij Héctor Herrera, die de bal van dichtbij maar net naast schoot. Een vroege waarschuwing dus voor het soms onzeker ogende Argentinië.

1-0 Argentinië! Opeens is hij daar. Messi haalt uit van afstand en schiet de bal achter Ochoa #ARGMEX #WK2022https://t.co/ESxY62pUNN pic.twitter.com/G8bXueOFKW — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 26, 2022

Mexico, met Edson Álvarez, Jorge Sánchez en Érick Gutiérrez als bankzitters, hield redelijk makkelijk stand in de eerste helft. Argentinië had het meeste balbezit, maar dat betekende niet dat doelman Guillermo Ochoa vaak werd getest. Het was veelzeggend dat de tweevoudig wereldkampioen pas na ruim een halfuur spelen voor het eerst een hoekschop kreeg. De beste kans kwam vijf minuten voor rust, toen Di María de bal de zestien inslingerde. Martínez zag zijn inzet echter over het doel vliegen. Mexico moest kort voor het rustsignaal noodgedwongen wisselen. Voormalig PSV'er Andrés Guardado moest namelijk naar de kant, met Gutiérrez als diens vervanger. In de slotminuut hield Emiliano Martínez de Argentijnen op de been toen hij een vrije trap van Alexis Vega onschadelijk maakte.

Argentinië oogde ook na rust stroef, ondanks de verwoede pogingen van Messi om zijn ploeg op sleeptouw te nemen. De spelmaker had het sowieso lastig met Gutiérrez als zijn bewaker. De invaller kreeg zelfs geel toen hij Messi onderuithaalde met een tackle. De daaropvolgende vrije trap werd door de Argentijnse sterspeler over het doel geschoten. Scaloni greep na ruim een uur spelen in: Julián Álvarez loste de wat ongelukkige Martínez af voorin. Slechts een minuut na de wissel konden de fans van Argentinië eindelijk juichen. Messi drukte af vanaf ongeveer 25 meter en zag tot zijn vreugde de bal in de rechterbenedenhoek verdwijnen: 1-0. De opluchting was bijzonder groot in het Argentijnse kamp.

Scaloni bouwde enkele minuten na de 1-0 van Messi wat defensieve zekerheid in: de moegestreden Di María werd vervangen door verdediger Cristian Romero. Voor de Argentijnen, tien duels op rij ongeslagen tegen Mexico, was het in de slotfase zaak om de minieme voorsprong over de streep te trekken. De Mexicaanse ploeg wilde nog wel jagen op de gelijkmaker, maar grote mogelijkheden leverde dat niet op. Drie minuten voor het einde trok Argentinië de wedstrijd definitief naar zich toe. Messi leverde de bal in bij de ingevallen Fernández, die Gutiérrez de baas was en de bal vervolgens hard in de verre hoek knalde: 2-0. De titelfavoriet, woensdag tegenstander van Polen, stijgt naar de tweede plaats, met drie punten uit twee duels. Mexico, dat het opneemt tegen Saudi-Arabië, is hekkensluiter met slechts een punt.