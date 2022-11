Lewandowski kan tranen niet bedwingen na mijlpaal: ‘Kinderdroom uitgekomen’

Zaterdag, 26 november 2022 om 21:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:15

Robert Lewandowski zag zaterdag met zijn eerste WK-treffer ooit een grote wens in vervulling gaan. De spits van Polen besliste het duel met Saudi-Arabië (2-0), nadat Piotr Zielinski voor het eerste doelpunt zorgde. Nadat Lewandowski scoorde, was hij zijn emoties niet de baas en na afloop van de wedstrijd deed de aanvaller bij TVP zijn verhaal.

"Toen ik scoorde werd ik helemaal... Het ging niet alleen om mijn dromen, maar ook om het belang van het doelpunt. Een kinderdroom kwam uit. Ik realiseer me hoe hard ik hiervoor heb gevochten. Hoe we er allemaal voor hebben gevochten vandaag (zaterdag, red.)", vertelde de spits van Barcelona. "We kregen zelfs meer kansen om te scoren en dat is een positief iets. De gedachte dat een spits meerdere mogelijkheden krijgt om te scoren en niet slechts één, geeft een bevrijdend gevoel. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, hebben dit resultaat verdiend en zijn er trots op."

Lewandowski geeft tegenover de nationale Poolse televisiezender aan dat hij zich realiseert dat het teambelang voorop staat. "Maar in mijn achterhoofd is er altijd het gevoel van het willen uitbreiden van mijn statistieken. Dat zit in mijn natuur. Ik heb er altijd van gedroomd om op een WK te scoren en vandaag werd die droom werkelijkheid", aldus de 34-jarige vedette. "Hoe ouder ik word, hoe meer emoties ik toon. Dit WK zou zomaar eens mijn laatste kunnen zijn. Met die gedachte heb ik me op dit WK voorbereid. Ik wilde laten zien dat ik niet alleen aanwezig ben op een WK, maar dat ik ook doelpunten kan maken."

"Tegelijkertijd wist ik dat ik me niet alleen op mezelf en mijn statistieken kon focussen, aangezien het teambelang het belangrijkste is. Het beste scenario is als die twee dingen gecombineerd kunnen worden en vandaag is dat gebeurd. Ik ben heel erg blij", sloot Lewandowski af. Door de overwinning op Saudi-Arabië en het eerdere gelijkspel tegen Mexico (0-0) heeft Polen volop kansen om de knock-outfase te halen. Argentinië is woensdag in het laatste groepsduel de tegenstander.