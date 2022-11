Hansi Flick baalt van absentie Spaanse middenvelder: ‘Dat zegt wel wat’

Zaterdag, 26 november 2022 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:49

Duitsland maakt zich zondagavond op voor een nu al cruciaal duel op het WK. Omdat de viervoudig wereldkampioen in het eerste duel onderuitging tegen Japan (1-2), moet er tegen Spanje een resultaat worden gehaald om niet al voortijdig uitgeschakeld te worden. Bondscoach Hansi Flick blikte op de persconferentie vooruit op dat duel. "We willen met moed en geloof spelen."

Duitsland kwam in het duel met Japan via een benutte strafschop van Ilkay Gündogan op voorsprong, maar zag de Aziaten in het tweede bedrijf sterk terugkomen. Een overwinning tegen Spanje lijkt daarom noodzakelijk om een reële kans te houden op de volgende ronde. "Zondag zal het cruciaal zijn om de duels te winnen en onze aanwezigheid op het veld te tonen", stelt Flick. "Spanje is een team dat duidelijke automatismen bezit, in welk systeem dan ook. We hebben een plan dat morgen (zondag, red.) hopelijk tot uiting komt."

Flick geeft aan een bewonderaar te zijn van Luis Enrique, de bondscoach van Spanje. "Ik waardeer hem heel erg. Hij heeft een jong team met ongelooflijke kwaliteiten gevormd", is Flick complimenteus. De 57-jarige oefenmeester vindt het jammer dat Thiago Alcântara, met wie hij samenwerkte bij Bayern München, niet van de partij is. "Dat zegt wel wat over de kwaliteiten die zij bezitten. Sergio Busquets is het hart van het team. We kijken erg uit naar de wedstrijd." Duitsland zal verdedigend beter voor de dag moeten komen dan tegen Japan, daar Spanje liefst zeven keer wist te scoren tegen Costa Rica.

"Het was belangrijk om de spelers te laten zien wat we niet goed deden. Er waren veel dingen die fout gingen in sommige situaties en dat hebben we besproken. We zijn absoluut overtuigd van het idee hoe we willen voetballen, maar zullen dat beter moeten implementeren", aldus Flick, die zegt 'bitter' te zijn over de nederlaag in de openingswedstrijd. "Maar we kijken vooruit. We hebben een team met kwaliteit dat onze speelstijl kan spelen. We willen met moed en geloof spelen en onze kwaliteiten laten zien." Japan neemt het zondag op tegen het op papier zwakke Costa Rica, waardoor een overwinning noodzakelijk lijkt voor de manschappen van Flick.