Geloof in België groot: ‘Wij kunnen het WK winnen als ik goed speel’

Zaterdag, 26 november 2022 om 20:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:38

Eden Hazard gelooft nog altijd in WK-winst met het stroef begonnen België. De vleugelaanvaller ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd bij mogelijk succes met de Rode Duivels in Qatar. “Als ik goed speel, kan België het WK winnen.”

Tijdens de openingswedstrijd van België op het WK in Qatar, 1-0 winst op Canada, kreeg Hazard een basisplaats toebedeeld van bondscoach Roberto Martínez. De 124-voudig international weet dat de verwachting rondom zijn persoon hoog zijn vanwege zijn eerdere prestaties in het shirt van België. “Als ik tegen Marokko niet goed speel, zeggen we weer: 'Het is voorbij met Eden'”, vertelt Hazard tegenover L’Équipe. “Het is aan mij om iedere wedstrijd goed te spelen, zodat iedereen tevreden kan zijn en we ons als team kunnen laten zien.”

Ondanks het feit dat België met een minimale zege op Canada goed wegkwam en verre van wist te imponeren, gelooft Hazard in WK-winst met België. “Als ik goed speel, kan België het WK winnen. Als ik minder goed ben, dan wordt het moeilijk.” In Qatar hoopt hij met de wedstrijd fitter te worden. “We hebben een medische staf mee naar Qatar en die levert geweldig werk. Natuurlijk kan ik beter, maar dat geldt voor het hele team. Ik voelde me goed tegen Canada en wil graag spelen. Dat is belangrijk voor mij. Ik heb het altijd gezegd. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe beter het zal gaan.”

België treedt zondagmiddag om 14.00 uur aan tegen Marokko, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Kroatië tijdens het openingsduel op het WK. Bij winst op Marokko zetten de Belgen een reuzenstap richting de achtste finales. Michy Batshuayi, die verantwoordelijk was voor de enige treffer tegen Canada, is bij afwezigheid van Romelu Lukaku hoogstwaarschijnlijk weer de aanvalsleider van België. De verwachting is dat Martínez weer een beroep op Lukaku kan doen in laatste groepsduel met Kroatië.