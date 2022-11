UniBoost! Een quotering van 50.00 voor jouw favoriet bij Spanje - Duitsland!

Zaterdag, 26 november 2022 om 20:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:20

Dé kraker in de poulefase van het WK in Qatar staat zondagavond op het programma. Het Spanje van bondscoach Luis Enrique neemt het dan in Groep E op tegen Duitsland. Voor de Duitsers staat er na het 1-2 verlies tegen Japan enorm veel op het spel. Bij verlies, moet men vrezen voor vroegtijdige uitschakeling. Voor dit prachtige affiche heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit WK-duel.

Spanje kende een uitstekende start van de groepsfase van het WK. De wereldkampioen van 2010 kende woensdag geen enkele moeite met het opvallend zwakke Costa Rica: 7-0. Veel aandacht ging uit naar Gavi, die een van de zeven doelpunten voor zijn rekening nam. Na een goede voorzet van Morata schoot de middenvelder de bal met buitenkant rechts via de paal achter de kansloze Navas: 5-0. Door zijn doelpunt is Gavi de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé in 1958.

Duitsland kwam woensdag juist van een koude kermis thuis. De viervoudig wereldkampioen leek op weg naar een gemakkelijke overwinning op Japan. In de slotfase echter ging het helemaal mis voor het elftal van bondscoach Hansi Flick. Japan toonde veerkracht en verbaasde de voetbalwereld door de 1-2 overwinning. Vroeg op het WK dus al veel druk voor Duittsland, dat eigenlijk moet winnen van Spanje om uitzicht te houden op de achtste finale.

Bij Spanje is Ferran Torres voorlopig de topscorer met twee doelpunten. Ilkay Gündogan is de enige speler aan de kant van Duitsland die het net wist te vinden op dit WK. Het doelpunt van de middenvelder leek het begin te zijn van een geslaagd openingsduel van de Duitsers, maar Japan had dus andere plannen. De ontmoeting met Spanje in het Al Bayt Stadium begint zondagavond om 20.00 uur.

