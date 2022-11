Kylian Mbappé staat op en legt Denemarken met dubbelslag over de knie

Zaterdag, 26 november 2022 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:27

Frankrijk heeft zaterdagavond in de slotfase weten af te rekenen met Denemarken. Kylian Mbappé was met twee treffers de grote man bij de ploeg van bondscoach Didier Deschamps: 2-1. Frankrijk was lange tijd de betere partij, maar wist zijn kansen niet te benutten. Na de gelijkmaker van Andreas Christensen leek de wedstrijd in een gelijkspel te eindigen, maar Mbappé zorgde vijf minuten voor tijd voor de verlossing. Frankrijk is met zes punten uit twee wedstrijden zeker van de knock-outfase, terwijl Denemarken moet winnen van Australië om kans te houden.

Frankrijk begon met drie wijzigingen in de verdediging aan het duel. Bondscoach Didier Deschamps had basisplaatsen in huis voor Jules Koundé, Raphaël Varane en Theo Hernández. Dat ging ten koste van respectievelijk Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté en de geblesseerde Lucas Hernández. Bij Denemarken verhuisde ex-Ajacied Kasper Dolberg naar de bank, net als collega-aanvaller Andreas Skov Olsen. Op de posities van dat duo stonden Mikkel Damsgaard en Andreas Cornelius. Simon Kjaer, die nog niet geheel wedstrijdfit is, zat op de bank. Denemarken speelde in dezelfde 3-4-3-formatie waarmee het Frankrijk tweemaal wist te kloppen in de Nations League (2-0, 1-2). Met deze tactische aanpassing hoopte bondscoach Kasper Hjulmand ruimte te creëren op het middenveld voor met name Christian Eriksen.

1-0. Na heel veel kansen zijn de Fransen er eindelijk doorheen. Een snelle aanval en Mbappé met zijn 30ste interlandgoal #FRADEN #WK2022https://t.co/7Q30AaizXv pic.twitter.com/nBOkiJD0Ip — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 26, 2022

Na een sterke openingsfase van de Denen leek Frankrijk in de persoon van Olivier Giroud de eerste grote kans van de wedstrijd te krijgen, maar Eriksen kon de bal net op tijd voor zijn voeten wegwerken. Mbappé leek na een kleine twintig minuten ontsnapt te zijn en werd onderuitgehaald door Andreas Christensen, die de superster van Paris Saint-Germain haakte. Even leek de verdediger van Barcelona rood te krijgen, maar scheidsrechter Szymon Marciniak wees op de andere Deense verdedigers die met de Fransman meeliepen en hield het daarom bij geel voor Christensen.

Frankrijk nam het initiatief stevig in handen en kwam via Adrien Rabiot bijna op 1-0, maar de middenvelder zag Kasper Schmeichel uitstekend redding brengen. Luttele minuten later ging Cornelius op de enkel van Giroud staan. Even waren er zorgen rondom de spits, maar gelukkig voor Frankrijk, dat eerder Karim Benzema zag afhaken, kon de spits van AC Milan door. Frankrijk bleef voor rust de dominante partij en probeerde het onder meer via Antoine Griezmann, wiens poging uit een lastige hoek werd gekeerd door de voet van Schmeichel. Mbappé probeerde het tien minuten voor rust met een kopbal, die naast ging.

Hjulmand besloot aan het begin van de tweede helft om Martin Braithwaite in het veld te brengen voor Cornelius. De spits van Espanyol zag Denemarken aan het begin van het tweede bedrijf het initiatief pakken, al kwam het niet verder dan een dreigende voorzet van Eriksen. Aan de andere kant was Mbappé het middenveld van Denemarken te snel af en kon hij vanaf de rand van de zestien uithalen. Zijn schot met links kon tot hoekschop worden verwerkt door Schmeichel. Griezmann ontsnapte even later uit de rug van Victor Nelsson en nam de bal goed mee in de loop, maar schoot in kansrijke positie hoog over. Na een uur spelen was het wel raak voor Frankrijk. Een fraai één-tweetje tussen Hernández en Mbappé leidde tot een schietkans voor Mbappé, die het leer via het been van Christensen achter Schmeichel werkte: 1-0.

Even later werd het redelijk onverwachts weer gelijk. Een hoekschop belandde op het hoofd van voormalig Twente-verdediger Joachim Andersen, die daarmee Christensen bereikte. Zijn kopbal was Lloris te machtig: 1-1. Lindstrøm kon de Denen vervolgens op voorsprong zetten, ware het niet dat Lloris een antwoord had op zijn schot. Aan de andere kant had Aurélien Tchouameni meer moeten doen met zijn kopbal uit een hoekschop en ging een omhaal van Rabiot rakelings over. Braithwaite schoot op aangeven van invaller Dolberg tegen tegen de buitenkant van de paal. Vijf minuten voor tijd wist Mbappé alsnog voor de verlossing te zorgen, door een fraaie voorzet van Griezmann met zijn buik achter Schmeichel te werken: 2-1.