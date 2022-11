Luis Enrique vindt seks dag voor de wedstrijd normaal: ‘Maar orgie niet ideaal’

Zaterdag, 26 november 2022 om 17:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:39

Luis Enrique vindt het prima als zijn spelers de avond voor een wedstrijd de liefde bedrijven. De bondscoach van Spanje zei dat tijdens een livestream op Twitch in aanloop naar het duel van de Zuid-Europeanen met Duitsland. De oefenmeester benadrukt wel dat het niet uit de hand moet lopen. "Het is natuurlijk niet ideaal als je voor een wedstrijd een orgie hebt."

De Spaanse nationale ploeg is dit toernooi opvallend open en communicatief via Twitch. Door middel van dat platform wil Enrique de communicatie met de supporters levend houden. De 52-jarige Spanjaard zei in een dergelijke stream het 'belachelijk' te vinden om seks te verbieden. "Seks is iets wat ik volkomen normaal vind. Het is natuurlijk niet ideaal als je de avond voor een wedstrijd een orgie hebt, maar als de spelers de avond van tevoren thuis zijn maak ik me daar helemaal geen zorgen over."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als seks hebben iets is wat ze doen, dan is dat omdat ze het willen", vervolgt Enrique. "Maar ik herhaal met gezond verstand, ieder met hun partner. Ik beschouw seks als belangrijk en toen ik als speler thuis was met mijn vrouw, nou, dan deden we wat we moesten doen", vervolgt de oud-speler van onder meer Barcelona en Real Madrid. Saillant detail is dat de dochter van Enrique, Sira Martínez, een relatie heeft met Ferran Torres. De aanvaller was in het eerste groepsduel met Costa Rica (7-0) belangrijk met twee treffers en droeg zijn doelpunten op aan Martínez.

Ook kreeg Enrique de vraag welke speler van la Fúria Roja het meest op hemzelf lijkt. "Dat is heel makkelijk: meneer Ferran Torres. Als ik dat niet zeg komt mijn dochter achter me aan en hakt ze mijn hoofd eraf", grapt Enrique. Spanje is na de ruime zege op Costa Rica uitstekend begonnen aan het WK. Zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd wacht Duitsland, dat na de nederlaag tegen Japan (1-2) een stuk beter voor de dag zal moeten komen om de hoop op het bereiken van de achtste finales levend te houden.