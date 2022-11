FIFA roemt Cristiano Ronaldo na verkregen strafschop tegen Ghana: ‘Geniaal’

Zaterdag, 26 november 2022 om 16:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:17

De FIFA heeft zaterdagochtend teruggeblikt op de eerste speelronde van de groepsfase van het WK. De technische experts van de wereldvoetbalbond vertelden daar over de meest opvallende momenten tijdens het toernooi in Qatar. De omstreden strafschop die Portugal kreeg in het duel met Ghana was het hoofdonderwerp en Sunday Oliseh, een van de leden van de technische studiegroep, liet weten dat hij de actie van Ronaldo, die de penalty afdwong, 'geniaal' vond.

"Misschien worden de aanvallers wel slimmer?", vroeg de oud-trainer van Fortuna Sittard zich hardop af. "Mensen mogen zeggen wat ze willen over hem, maar de slimmigheid waarmee hij wacht op contact, zijn been laat hangen en contact maakt: dat is echt geniaal", luidt de opvallende uitspraak van Oliseh. De oud-Ajacied zegt de kritiek ongegrond te vinden en roept op om meer waardering te tonen voor uitgekookte momenten.

"Geef aanvallers nou eens een compliment voor het feit dat ze handiger worden. De VAR is een van de redenen waarom meer strafschoppen gegeven worden. Een scheidsrechter kan drie of vier keer de situatie bekijken, dus het is een extra kans." Naast Oliseh waren ook Arsène Wenger, Alberto Zaccheroni en oud-doelman Faryd Mondragón aanwezig als leden van de technische studiegroep van de FIFA. Dat viertal is verantwoordelijk voor de voetbalontwikkeling binnen de bond.

De bewondering voor de actie van Ronaldo zal niet in Ghana gedeeld worden. Zo was bondscoach Otto Addo na afloop van het met 3-2 verloren duel ziedend. "De scheidsrechter gaf een strafschop die er geen was. Iedereen zag dat. Waarom? Omdat het Ronaldo is?", vroeg hij zich tegenover BeIN Sports af. "Als iemand een doelpunt maakt, gefeliciteerd. Maar dit was echt een cadeau. Een speciaal cadeau van de scheidsrechter." Ook de VAR van dienst moest het ontgelden. "Ik weet niet waarom de VAR niets deed. Er was geen uitleg", sprak Addo zijn ongeloof uit. Na het zien van de beelden begreep de bondscoach er helemaal niets meer van. "Het was zelfs een overtreding op ons!"