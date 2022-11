Ontroerde Lewandowski maakt eerste WK-goal ooit bij heldenrol Sczeczny

Zaterdag, 26 november 2022 om 16:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:13

Polen heeft zaterdagmiddag zijn eerste overwinning op het WK in Qatar geboekt. Tegen een sterk spelend Saudi-Arabië zorgde Robert Lewandowski na de openingstreffer van Piotr Zielinksi in de slotfase voor de bevrijdende 2-0. Voor de Poolse doelpuntenmachine was het zijn eerste goal op een WK ooit. Wojciech Szczesny groeide met enkele uitstekende reddingen en een gestopte strafschop uit tot man van de wedstrijd aan Poolse zijde.

Polen ging met een extra aanvaller in de ploeg op jacht naar zijn eerste WK-doelpunt in Qatar. Na het gelijkspel tegen Mexico (0-0) kwam Arkadiusz Milik in de ploeg tegen Saudi-Arabië, dat de eerste wedstrijd stuntte tegen Argentinië (2-1 winst). Feyenoorder Sebastian Szymanski verdween hierdoor uit de basisploeg. Saudi-Arabië had in het eerste bedrijf het betere van het spel. De ploeg van bondscoach Hervé Renard speelde met enorm veel intensiteit en won hierdoor vrijwel telkens de tweede bal.

Piotr Zielinski schiet Polen op voorsprong! De Saudische storm is gaan luwen, waardoor Polen het initiatief grijpt.#POLSAU pic.twitter.com/yhyTLD6Z5n — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 26, 2022

Via Mohamed Kanno deelde Saudi-Arabië na een klein kwartier de eerste speldenprik van de wedstrijd uit. De middenvelder mocht vanaf de rand van het zestienmetergebied uithalen en zag Szczesny vervolgens sterk redding brengen. Polen kwam veelvuldig te laat in de duels, hetgeen resulteerde in gele kaarten voor Jakub Kiwior, Matty Cash en Milik in een kort tijdsbestek. Geheel tegen de verhouding in was het Polen dat vlak voor rust uit het niets op voorsprong kwam. Robert Lewandowski werd in stelling gebracht door Cash, waarna hij de bal op een presenteerblaadje legde voor Zielinski: 1-0.

Saudi-Arabië krijgt ietwat gelukkig een strafschop na een lichte overtreding. Salem Al-Dawsari, tegen Argentinië nog matchwinner, mist vervolgens de penalty, met een heldenrol voor de Poolse doelman Wojciech Szczesny.#POLSAU pic.twitter.com/KVdPHq2elF — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 26, 2022

Saudi-Arabië kreeg echter nog voor rust de uitgelezen kans om de stand weer in evenwicht te brengen, toen Krystian Bielik een lichte overtreding beging op Saleh Al Shehri. De Braziliaanse scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio besloot de bal na tussenkomst van de VAR op de penaltystip te leggen. Het was Szczesny die zich vervolgens tot tweemaal toe in positieve zin onderscheidde. Na het stoppen van de strafschop van Salem Al Dawsari kreeg de sluitpost ook zijn vingertoppen tegen de rebound van Firas Al Buraikan.

Al Dawsari kreeg na rust een volgende mogelijkheid om Saudi-Arabië weer op gelijke hoogte te brengen, maar opnieuw was Szczesny belangrijk door met zijn been redding te brengen. Polen kroop hierop meer uit zijn schulp en had pech dat het er niet in slaagde om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. Waar Milik in geheel vrijstaande positie op de lat kopte, trof Lewandowski niet veel later de paal. De doelpuntenmachine van Barcelona bracht Polen in de 81ste minuut uiteindelijk alsnog in extase door de bal na een slippertje van Abdulelah Al Malki onder de uitkomende Mohammed Al Owais te schuiven: 2-0. Zijn eerste doelpunt op een WK zorgde voor tranen van geluk bij de aanvoerder van Polen.