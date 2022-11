Unibet: een odd van 2.18 voor een doelpunt van Lionel Messi tegen Mexico!

Zaterdag, 26 november 2022 om 13:15 • Wessel Antes • Laatste update: 13:46

Lionel Messi en Argentinië moeten zaterdagavond flink aan de bak tegen Mexico. La Albiceleste ging in het eerste groepsduel met Saudi-Arabië op historische wijze met 1-2 onderuit. De Mexicanen begonnen aan Groep C door met 0-0 gelijk te spelen tegen Polen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit spannende WK-duel in Qatar.

Argentinië zal er op gebrand zijn om zich te revancheren. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni kwam afgelopen dinsdag nog wel op voorsprong dankzij een strafschop van Messi, maar gaf de wedstrijd na rust volledig uit handen. Doelpunten van Saleh Alshehri en Salem Aldawsari deden de Argentijnen de das om. Argentinië kan zich tegen Mexico niet opnieuw een nederlaag veroorloven.

Mexico mag vooral keeper Guillermo Ochoa bedanken voor het punt dat werd gepakt tegen de Polen. De inmiddels 37-jarige sluitpost, die in eigen land keept voor Club América, pakte een matig genomen penalty van superspits Robert Lewandowski. Aanvallend heeft het elftal van bondscoach Gerardo Martino nog geen vuist kunnen maken. De keuzeheer besloot begin deze maand om Feyenoord-spits Santiago Giménez niet op te roepen voor het prestigieuze eindtoernooi.

Messi gaat tegen Mexico op zoek naar meer interlanddoelpunten. De 35-jarige linkspoot staat na 166 wedstrijden voor Argentinië op 92 treffers en 52 assists. Ook Ángel Di María zal hopen op een goal: net als Messi kreeg de vleugelspeler veel kritiek na zijn optreden tegen Mexico. De Mexicanen zullen een hoop vestigen op Wolverhampton Wanderers-spits Raúl Jiménez, die tegen de Argentijnen op zoek gaat naar zijn dertigste doelpunt voor El Tricolor.

