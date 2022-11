Oranje-fan wil óók een knuffel van Louis van Gaal: ‘En een tongzoen’

Zaterdag, 26 november 2022 om 12:17 • Laatste update: 13:30

Nederland heeft vrijdag op het WK zijn tweede wedstrijd, tegen Ecuador (1-1), niet kunnen winnen. Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden peilde in Qatar in aanloop naar het duel de stemming onder de supporters van Oranje, die op dat moment nog opperbest was. Louis van Gaal wordt bedolven onder complimenten van de supporters. Een daarvan wil zelfs een knuffel van de bondscoach, zoals hij die op de persconferentie gaf aan een journalist uit Senegal. "Dit is twee knuffels waard. En een tongzoen", zegt de fan gekscherend na zijn loftuiting.