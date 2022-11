Schrik slaat Spanje om het hart na aanstelling van ‘beruchte’ Nederlandse VAR

Zaterdag, 26 november 2022 om 12:03 • Wessel Antes • Laatste update: 13:31

De Spaanse media kijken met angst en beven uit naar de wedstrijd tegen Duitsland aanstaande zondag vanwege één man: videoscheidsrechter Pol van Boekel. De 47-jarige Nederlander haalt na zijn aanstelling voor het WK-duel zelfs de krantenkop van de Mundo Deportivo: ‘Gevaar: de beruchte Van Boekel is de VAR tijdens Spanje - Duitsland’. Van Boekel heeft zich in Spanje niet populair gemaakt door zijn recente optredens als VAR tijdens Champions League-wedstrijden van Barcelona. Danny Makkelie is overigens de scheidsrechter van dienst.

Van Boekel was op 4 oktober samen met collega Dennis Higler verantwoordelijk voor het bekijken van de beelden tijdens Internazionale - Barcelona (1-0). Barça-trainer Xavi was na afloop van die wedstrijd boos op het Nederlandse duo. Een afgekeurd doelpunt en een niet gegeven strafschop waren daar de oorzaak van. “Ik ben echt woedend, want ons is onrecht aangedaan”, liet Xavi los op de persconferentie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona dacht in de 67ste minuut de gelijkmaker op het scorebord te zetten toen Pedri de bal achter André Onana schoot. Higler en Van Boekel besloten scheidsrechter Slavko Vincic naar het scherm te roepen. Uit een herhaling bleek dat Ansu Fati de bal via zijn hand bij Pedri bracht, waardoor de Sloveense leidsman besloot het doelpunt te annuleren. Eerder ging het tegen Bayern München ook mis toen Van Boekel de VAR van dienst was.

Tijdens de uitwedstrijd in Duitsland kreeg Barcelona bij een 0-0 tussenstand geen penalty, toen Alphonso Davies een overtreding leek te maken op Ousmane Dembélé. Uiteindelijk eindigde dat duel in een 2-0 zege voor de Duitsers. De Mundo Deportivo schrijft in aanloop naar het duel van la Roja dat die momenten nog altijd rondspoken in Catalonië. “Vele fans van FC Barcelona zullen met slechte gevoelens terugdenken aan eerdere duels van de Nederlandse arbiter.” De wedstrijd tussen Spanje en Duitsland wordt zondagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.