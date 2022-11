Geloof in terugkeer bij PSV: ‘Drie keer kampioen en ik speelde alles’

Zaterdag, 26 november 2022 om 11:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:21

Jeroen Zoet gelooft dat hij op een dag weer onder de lat staat bij PSV. De 31-jarige doelman van Spezia speelt in Italië nauwelijks, maar heeft zelfs een terugkeer in het Nederlands elftal niet uit zijn hoofd gezet. "De kwaliteiten die ik vroeger bij PSV had, heb ik echt nog steeds", aldus Zoet in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Zoet was liefst zes seizoenen de eerste doelman van PSV, maar verloor zijn plek in het seizoen 2019/20 aan Lars Unnerstall. Na een korte huurperiode bij FC Utrecht, die door de coronastop vroegtijdig werd beëindigd, begon Zoet bij Spezia aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij begon als eerste keus, maar raakte zijn plek al na zeven duels kwijt, mede door een zware blessure. Toch beschouwt Zoet zijn avontuur in Italië allesbehalve als een mislukking. "Als sportman wil je natuurlijk altijd meer en moet je klaar zijn als het team je nodig heeft, maar buiten het voetbal ben ik met mijn gezin helemaal op mijn plek in La Spezia", zegt de keeper.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In tweeënhalf jaar speelde Zoet slechts zestien wedstrijden voor i Aquilotti. Daarmee is de elfvoudig international ver uit beeld geraakt bij Oranje, maar een terugkeer acht hij zeer reëel. "Vorm is soms iets ongrijpbaars. Door een blessure heb ik hier een tijd moeten revalideren, maar ik voel het vertrouwen nu terugkeren en kan nog jaren op hoog niveau actief zijn. Je moet soms ook geluk hebben in bepaalde fases in je carrière."

Zoet ligt in het noordwesten van Italië vast tot medio 2024 en wil daarna terug naar PSV. "Ik denk dat Eindhoven onze bestemming wordt, maar eerst wil ik nog een aantal jaren in de goal het beste van mezelf laten zien. Ik weet zeker dat ik het niveau uit de kampioensjaren bij PSV nog terug kan vinden. Als je drie keer kampioen wordt en in die jaren alles speelt, is er geen sprake van toeval."