Engelse legendes schreeuwen om verlosser: ‘Where the hell was he?’

Zaterdag, 26 november 2022 om 10:50 • Wessel Antes

In de Engelse media begint de roep om Phil Foden steeds groter te worden. Meerdere oud-internationals vragen zich hardop af waarom de 22-jarige linkspoot vrijdagavond tijdens de teleurstellende remise met de Verenigde Staten (0-0) negentig minuten op de bank bleef zitten. In totaal speelde de creatieve middenvelder van Manchester City pas 21 minuten in Qatar, tijdens de wedstrijd tegen Iran (6-2 winst).

De kop van de column van Jamie Carragher in The Telegraph is kraakhelder: ‘My big question: where the hell was Phil Foden?’ De voormalig international vindt het onbegrijpelijk dat Gareth Southgate het toptalent niet heeft gebracht bij the Three Lions. “Het was verbijsterend dat hij op de bank bleef, terwijl het spel schreeuwde om zijn creativiteit. Hoe meer je de ploeg bestudeert, hoe moeilijker het is om hem te passeren. Hij is een te speciaal talent. Zou Josep Guardiola bij Manchester City eerder naar Jack Grealish kijken dan naar Foden als hij op zoek is naar een goal? Mij lijkt dat hoogst onwaarschijnlijk.” Grealish kreeg tegen de VS wel 22 minuten als invaller en kwam in het elftal voor Raheem Sterling.

Ook John Terry zou het ‘totaal anders’ hebben gedaan, zo laat hij optekenen in The Daily Mirror. “Persoonlijk zou ik dingen volledig anders doen, dat Foden niet heeft gespeeld is onbegrijpelijk. Hij is een van onze grootste talenten. Ik had graag gezien wat hij had kunnen brengen. Je moet hem, Jack Grealish en Marcus Rashford meer kansen geven. Dat zijn spelers die het publiek vermaken, wat het team uiteindelijk vooruit kan helpen. Dit zijn grote sterren die speeltijd moeten krijgen.”

Gary Neville liep vrijdagavond na afloop van de wedstrijd bij ITV direct al leeg over de keuze van Southgathe. “Ik was teleurgesteld dat Foden er niet in kwam. Hij is zo'n groot talent. Gareth geeft op dit moment de voorkeur aan Mount, Saka en Sterling, maar ik vind het op zijn zachtst gezegd interessant dat Foden niet in de basis start en niet mag invallen.” Michael Owen liet via Twitter zijn frustratie blijken: “Verbazingwekkend dat we veertien spelers hebben gebruikt, maar ons grootste talent zit nog altijd op de bank.”