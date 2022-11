Buitenlandse media snappen Van Gaal niet: ‘Alsof het niet hand in hand gaat’

Zaterdag, 26 november 2022 om 10:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:03

Niet alleen de Nederlandse, ook de buitenlandse media zijn zeer kritisch op het Nederlands elftal na het gelijkspel tegen Ecuador (1-1). De ploeg van Louis van Gaal trad als topfavoriet aan tegen de Zuid-Amerikanen, maar mocht uiteindelijk blij zijn met een punt. Van Gaal én zijn manschappen worden niet gespaard in de kranten over de grens.

Waar Valentijn Driessen in De Telegraaf al hard uithaalde naar de 'defensieve' tactiek van Van Gaal, begrijpt ook Marca weinig van de strategie. "Van Gaal is al jaren actief bij Oranje met het idee dat resultaat belangrijker is dan het spel", schrijft de Madrileense krant. "Alsof dat niet hand in hand gaat... Het team van Van Gaal zal in ieder geval niet de geschiedenisboeken ingaan vanwege de genialiteit. Zelfs niet vanwege het voetbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mundo Deportivo keek als Catalaanse krant met een speciaal oog naar Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong. "Ecuador had de tactiek van Nederland door en wist hoe het De Jong moest afstoppen. Elke keer als hij een aanval probeerde te starten, stuitte hij op de hindernissen van de Ecuadorianen." Cody Gakpo, maker van de 1-0, wordt door de sportkrant omschreven als 'de scherpe punt van een bot elftal'. "Het ontbrak aan voetbal en aan felheid bij Oranje."

Ook La Gazzetta dello Sport is totaal niet onder de indruk van de prestaties van Oranje in Qatar. De Italiaanse krant wijst erop dat Nederland in twee duels slechts vier schoten op doel loste: "Dat waren meteen drie goals, waarvan twee tegen Senegal. Dat is vooral geluk. Als er één ploeg was die het verdiende om te winnen, dan was het Ecuador wel."

Het Franse L'Équipe haalt aan dat Oranje 'op het punt van breken stond'. "Een nederlaag, die de hele groep op zijn kop had gezet, was nabij. Nederland mag zich heel gelukkig prijzen met een punt." In Duitsland, waar Van Gaal successen boekte als coach van Bayern München, wordt veel meer verwacht van Oranje. "Was zijn team maar zo slim als Louis van Gaal zelf", kopt BILD.

Het Nieuwsblad zag Van Gaal een verwoede poging doen het tij te keren. "Ook een dubbele wissel van de bondscoach met Weghorst en De Roon voor Koopmeiners en Gakpo kon niets aan veranderen, want Oranje bleef inspiratieloos voetballen", aldus de Belgische krant. "Van Gaal zag zo met lede ogen aan hoe zijn ploeg ondanks een vroege voorsprong bleef steken op een gelijkspel."