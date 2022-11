Balende Winston Bogarde wekt verbazing op over handelwijze Ajax

Zaterdag, 26 november 2022 om 09:05 • Wessel Antes • Laatste update: 09:19

Winston Bogarde denkt niet dat Alfred Schreuder hem gaat benaderen ter ondersteuning bij het tobbende Ajax. Dat zegt de voormalig assistent-trainer van Erik ten Hag in het Ziggo Sport Voetbal Café. Afgelopen zomer kwam er een eind aan Bogardes dienstverband bij de Amsterdamse club, die zijn rol momenteel invult met Michael Reiziger en de Duitse Matthias Kaltenbach. De manier waarop Ajax Bogarde van de hand heeft gedaan wekt verbazing op bij presentator Bas van Veenendaal en tafelgast Jan van Halst.

Bogarde ziet dat Ajax verdedigend veel problemen heeft. “Iedereen ziet dat het niet goed gaat, er is geen goede communicatie.” Op de vraag of hij daarom in aanmerking komt voor een terugkeer reageert de voormalig verdediger van Ajax, Barcelona, AC Milan en Chelsea kraakhelder. “Ik denk niet dat Alfred mij gaat bellen. Waarom zou hij dat moeten doen? Ik heb trouwens ook niet met hem gesproken voor ik wegging.” Die laatste opmerking wordt vol verbazing ontvangen door Van Halst. “Helemaal niet gesproken? Je hebt daar toch wat neergezet?”

Bogarde zelf lijkt ook te balen van het besluit van Ajax om niet met hem door te gaan. “Ik denk dat ik wel van toegevoegde waarde ben geweest in de afgelopen twee jaar”, aldus de 52-jarige Rotterdammer, die ook geen rol mocht spelen bij Jong Ajax. “Ik heb een gesprek gehad met Edwin van der Sar. Die vond me te goed voor Jong Ajax.” Van Halst vindt dat onbegrijpelijk. “Wacht even! Zeiden ze dat echt? Als iets onderschat is in Nederland, we willen alleen maar aanvallen, is dat een expert op het gebied van verdedigen. Wat doe jij hier (als analist, red.)? Je hoort hier niet, jij hoort op het veld te staan.”

Bogarde zelf heeft nog wel ambities als trainer. “Er zijn wel mogelijkheden geweest, maar nog geen opties waar ik me goed bij voelde. Ik wil weer op het veld staan.” In februari werd bekend dat Bogarde zich tijdens zijn periode bij Ajax schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De twintigvoudig ex-international zou in privésfeer ongewenste berichten hebben gestuurd aan een vrouwelijk slachtoffer. Ajax liet de zaak intern onderzoeken, maar besloot dat Bogarde mocht blijven omdat het om een privékwestie ging. Een paar maanden later kreeg hij te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd.