Memphis ontvangt naast laagste cijfer ook forse kritiek: ‘Niets van hem gezien’

Zaterdag, 26 november 2022 om 08:25 • Wessel Antes • Laatste update: 09:17

Ernie Brandts is ontevreden over het spel van Memphis Depay, zo zegt hij als rapporteur in De Telegraaf. De 28-voudig ex-international geeft de aanvaller van Barcelona een 5 voor zijn invalbeurt in het WK-duel met Ecuador (1-1). Alleen Steven Bergwijn krijgt diezelfde, en daarmee de laagste, beoordeling. “Het is hard om te zeggen, maar we hebben niets van hem gezien”, aldus Brandts over Memphis.

Vervolgens beargumenteert Brandts zijn harde oordeel over de sterspeler van het Nederlands elftal. “Hij was niet vast aan de bal en verloor hem zelfs vaak. Er was geen explosiviteit en er waren geen flitsende acties. Allemaal dingen die we wel van hem zien als hij in vorm is. Maar dat is Memphis duidelijk nog niet. Alle strijd en agressiviteit die we bij Ecuador zagen, die miste ik bij Nederland en ook bij Memphis. Ik had geen moment het gevoel dat we er na rust meer uit zouden halen dan een gelijkspel.”

Bij Bergwijn vraagt Brandts zich af wat er aan de hand is. De rapporteur denkt dat de situatie bij Ajax invloed kan hebben op het spel van de buitenspeler. “Tegen Ecuador vond ik hem niet sterk aan de bal, ik zag weinig beweging en hij verloor veel duels. Dat kan een keer gebeuren, maar in een WK-wedstrijd ga je er dan wel vanaf in de rust. Er zijn meer smaken. Ik sluit niet uit dat in zijn geval de laatste periode bij Ajax wat doorwerkt. Hij is van links naar rechts gegaan en niet in zijn ritme gebleven.”

Frenkie de Jong kan rekenen op een 7,5, en daarmee de hoogste beoordeling. “Hij speelde als vanouds, wilde overal de bal hebben en was ook overal”, aldus Brandts, die ook een voorspelling doet over de middenvelder van Barcelona. “Hij zal dit toernooi alleen maar beter worden, omdat hij nu in een echt ritme komt en om de paar dagen speelt.” Cody Gakpo, de persoonlijke favoriet van Brandts, krijgt een 7. “Hoe hij die eerste goal maakt, dat is toch het bewijs dat hij in de top thuishoort. Hij kan het niveau op een WK gewoon aan.”