Standbeeld voor John de Jong? ‘Waarde Gakpo weer 10-15 miljoen omhoog’

Vrijdag, 25 november 2022 om 23:49 • Kevin van Buuren • Laatste update: 23:57

Nederland speelde maandag met 1-1 gelijk tegen Ecuador. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Ecuador namen Jos Hooiveld en Khalid Sinouh plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de tweede wedstrijd van het Nederlands efltal.

Vandaag viel het onmiddellijke slachtofferen van Matthijs de Ligt op. Na een matig optreden tegen Senegal werd de verdediger vervangen door Jurriën Timber in de basisopstelling. “Ik vond het heel mooi dat De Ligt zichzelf wegcijferde. In de wereld van grote ego’s zegt hij dat een ander het beter kan doen”, doelt Hooiveld op de uitspraak van De Ligt dat hij waarschijnlijk niet de beste man was voor de rol die Louis van Gaal voor ogen had. Hooiveld zag Timber vervolgens goed starten. “De eerste helft begon hij sterk. De tweede helft was hij er op cruciale momenten niet.”

Verder beoordeelt de oud-verdediger van onder meer Southampton en Celtic het optreden van Oranje ‘best oké’. Ook Sinouh ontbeert enthousiasme. “Het was een beetje los zand. Dat baart me toch zorgen.” Tijdens de wedstrijd liet de gepensioneerde doelman zich al kritisch uit over het systeem 5-3-2. “Die jongens zijn helemaal niet gewend om in dat systeem te spelen, maar in 4-3-3. Ik denk dat Van Gaal een systeem speelt dat uitstekend rendeert tegen grote ploegen als Brazilië en Frankrijk, maar als je kwalitatief beter bent, zie je dat er niet gevoetbald wordt. En dat kan ook niet.”

Toch willen de analisten niet uitsluitend negatief zijn. “Resultaat-technisch is het goed”, vindt Sinouh. “Als je wint tegen Qatar ben je gewoon door met zeven punten. Dat is de minste ploeg van allemaal op dit WK.” Hooiveld sluit zich daarbij aan. “Vergeet niet dat Ecuador zeven wedstrijden op rij geen doelpunt tegen heeft gekregen. Nu hebben we nog wat om voor te spelen. Dus, beste team erin.” De logische vraag volgt: wat is het beste team?

“Ik zou Malacia erin zetten (voor Blind). Daar verwacht ik meer energie van”, zegt Hooiveld. “Op het middenveld Berghuis er weer in voor Koopmeiners.” Overigens had Sinouh ook met een goed resultaat geen roulatie willen zien. “Je wil lekker in het ritme blijven. Alleen wat me zorgen baart, is het spel.” Het duo zag dat Nederland amper kansen creëerde, ondanks dat Cody Gakpo al heel vroeg het doel trof met een vlammend schot. De verder vrijwel onzichtbare aanvaller wordt voorzichtig genoemd als lichtpuntje.

“Of John de Jong een standbeeld verdient? Ik denk het wel hè?” zegt Sinouh, die tevens zaakwaarnemer is, over de voormalig technisch directeur van PSV. “Die marktwaarde van Gakpo is met zijn doelpunt weer tien, vijftien miljoen omhoog gegaan. John heeft uitstekend werk geleverd door die jongen bij PSV te houden.” De belangenbehartiger van beroep voorziet echter geen winterse transfer voor Gakpo. “PSV doet mee om het kampioenschap. Waarom zouden ze? Als ze kampioen worden, na een goed WK, dan is hij nóg meer waard.”

Gakpo’s aanvalspartner van vandaag kan op minder bijval rekenen. Steven Bergwijn gaf recent aan zijn eigen vorm niet als probleem te zien en baarde bij een persconferentie opzien door zeer kortaf te antwoorden. Valentijn Driessen omschreef het als een ‘minachtig voor het publiek’. Hooiveld stelt een oplossing voor. “Geef die jongens een papier; schrijf daarop: Wil jij graag naar de pers, ja of nee?” Sinouh vindt het een goed idee. “Wie heeft verzonnen om Bergwijn naar voren te schuiven, de perschef? Dat is niet handig ingegrepen.”

Hooiveld denkt tot slot dat de media zich ontevreden zullen uitlaten over het gelijke spel tegen Ecuador. Hij houdt echter vertrouwen in de bondscoach. “Omdat wij nog steeds de denkwijze hebben dat we de bovenliggende partij moeten zijn. Van Gaal zegt denk ik dit keer: 'Wij zijn de bovenliggende partij niet meer. Wij zijn op veel vlakken ingehaald. En op deze wijze kunnen wij het verste komen.' En ik denk dat wij daar met zijn allen in mee moeten gaan.”