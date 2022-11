Van Hanegem ziet basiskracht Oranje falen: ‘Hij was aan het sjokken’

Vrijdag, 25 november 2022 om 22:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:28

Willem van Hanegem vindt dat de verwachtingen rond het Nederlands elftal getemperd moeten worden. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij er ‘flink de pest’ in heeft na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador en dat Nederland blij moet zijn als het bij de laatste vier eindigt. Onder meer Frenkie de Jong wordt uitgelicht, want de middenvelder maakte in de ogen van de Kromme een ‘uitgebluste indruk’.

“Veel mensen lieten hun plezier niet bederven door het slechte spel van Oranje, maar ik had er wel flink de pest in”, zo steekt Van Hanegem van wal in zijn column. “Vooraf dacht ik dat Nederland vrij makkelijk zou winnen, maar ik kreeg een steeds slechter gevoel. Na die mooie goal is er helemaal niets meer gecreëerd en dat is echt zorgelijk. Al geloof ik ook weer niet dat de hele selectie nu volledig van slag is, hoor.”

“Misschien is het ook wel goed dat we nu al een flinke waarschuwing krijgen”, vervolgt de columnist. “Mede doordat Louis van Gaal steeds roept dat we wereldkampioen kunnen worden, was er voor de wedstrijd tegen Ecuador een positief sfeertje ontstaan. Maar laten we alsjeblieft reëel blijven. Een plek bij de laatste vier zou echt al een hele prestatie zijn. Net als de meeste spelers had ook Frenkie de Jong het niet. Hij maakte soms zelfs een uitgebluste indruk. Dan was hij een beetje aan het sjokken, dat ben je helemaal niet van hem gewend.”

Van Hanegem zag slechts één hoogtepunt bij Oranje in het duel met Ecuador: Cody Gakpo. “Echt een geweldige goal. Ik vind het sowieso mooi om naar die jongen te kijken. Hij werkt ook keihard voor het team. Ja, hij heeft alles om dit toernooi de grote ster van het Nederlands elftal te worden, maar dat gaat alleen lukken als iedereen hem dat ook gunt. Zo werkt dat tijdens een groot toernooi, je moet elkaar wat gunnen. Ik hoop dat van harte, dat het geen ik-ik-ik wordt. Ik moet trouwens ook zeggen dat Nathan Aké heel aardig speelde. Voorlopig is hij de beste speler bij Oranje.”