Dick Advocaat kondigt live op tv trainerschap bij ADO Den Haag aan

Vrijdag, 25 november 2022 om 22:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:42

De kans is groot dat Dick Advocaat de nieuwe trainer van ADO Den Haag wordt, zo onthult hij vrijdagavond in De Oranjewinter van SBS6. Afgelopen week kreeg Dirk Kuijt te horen dat hij moest vertrekken uit Den Haag, waardoor er een vacature is vrijgekomen. Advocaat ‘staat er voor open’ om die vacature in te gaan vullen. In gesprek met de NOS heeft algemeen directeur Edwin Reijntjes bevestigd dat Advocaat komende maandag om 11.00 uur gepresenteerd wordt als nieuwe trainer van ADO.

“Dick moet Den Haag redden”, knipoogt Johan Derksen direct na de introductie van het praatprogramma. “Ben je al benaderd door ADO”, vervolgt Wilfred Genee, waarna Advocaat serieus ingaat op de vraag. “Ja, ik ben wel benaderd vanmiddag. Ze hebben gevraagd of ik trainer wil worden. Ik heb gezegd dat ik ervoor opensta. Juist omdat ze zeventiende staan vind ik het interessant. De kans is zeer groot dat ik het ga doen.”

“Dat vind ik heel goed", reageert Johan Derksen direct. "Alleen jij of Aad de Mos kan de club nog redden. Jullie hebben de goodwill in de stad. Ik denk dat er dan ook weer sponsoren uit de hoge hoed getoverd worden. De supporters worden dan ook weer rustig. Geen gewoon trainertje van buitenaf halen, want dat heeft geen zin.” René van der Gijp sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Er zit zoveel know-how bij grote namen als Dick, dus die moet je altijd proberen een beetje bij de club te betrekken. Ze moeten toch makkelijk een middenmoter in de Eredivisie kunnen zijn?”, vraagt de analyticus zich hardop af.

Kuijt had het het hele seizoen al moeilijk in de Keuken Kampioen Divisie, waarin ADO dus terug is te vinden op een zeventiende plaats. Donderdag maakte de club bekend dat de club en de 104-voudig international uit elkaar zijn gegaan. Kuijt sprak zelf via Instagram de hoop uit dat de club de 'juiste keuzes' zou gaan maken. "Niet alleen voor de spelers en staf, maar ook voor alle trouwe fans en mensen die ADO Den Haag een warm hart toedragen. De club ADO Den Haag en de supporters verdienen het om terug te keren op het hoogste niveau", aldus Kuijt.