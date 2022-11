Engeland laat eerste kans op kwalificatie voor knock-outfase liggen tegen VS

Vrijdag, 25 november 2022 om 21:49 • Noel Korteweg

Engeland heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen de Verenigde Staten in Groep B van het WK: 0-0. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was opvallend genoeg de mindere partij en kan achteraf gezien blij zijn met een punt. De Verenigde Staten moeten aanstaande dinsdag winnen van Iran om zich te plaatsen voor de knock-outfase, terwijl Engeland aan een punt genoeg heeft tegen Wales.

De druk stond er voor het Engeland van Southgate al vóór de wedstrijd flink op. The Three Lions konden zich bij een overwinning namelijk als eerste land van dit WK plaatsten voor de knock-outfase. Southgate, die zijn ploeg in de eerste wedstrijd zeer overtuigend zag winnen van Iran (6-2), stuurde dezelfde elf namen het veld in tegen de Verenigde Staten als in het gewonnen openingsduel. Harry Maguire en Harry Kane, die geblesseerd uitvielen tegen Iran, wisten de race tegen de klok dus te winnen. Raheem Sterling speelde zijn 21ste wedstrijd voor Engeland op een eindtoernooi: alleen oud-verdediger Ashley Cole maakte vaker zijn opwachting voor de Engelsen op een EK of WK (22).

De Verenigde Staten speelden de eerste groepswedstrijd gelijk tegen Wales (1-1) nadat Gareth Bale tien minuten voor tijd de treffer van LOSC Lille-spits Timothy Weah ongedaan maakte. Bondscoach Gregg Berhalter voerde slechts één wijziging door aan zijn basiselftal ten opzichte van dat duel. Josh Sargent zag zijn plek in de aanval verloren gaan aan Haji Wright van Antalyaspor. Sergiño Dest stond wederom aan de aftrap bij de Verenigde Staten. Team USA zag Iran eerder op de vrijdag winnen van Wales (0-2), waardoor de ploeg een resultaat moest behalen tegen de Engelsen om zicht te blijven houden op de achtste finales.

Engeland nam het initiatief in de openingsfase van het duel. Zo zag Kane zijn schot geblokt worden, terwijl een poging van ex-Vitessenaar Mason Mount in de tweede ring van het stadion belandde. De Verenigde Staten hadden vrijwel niets te vertellen in de eerste twintig minuten van de wedstrijd. Het eerste kansje kwam via Wright, die een voorzet van Weston McKennie meters ver naast kopte. Het was dezelfde McKennie die enkele minuten later van dichtbij een halve volley rakelings over de lat schoot. Ook Yunus Musah nam het doel van Jordan Pickford onder het doel, maar Christian Pulisic kwam het dichtst bij de openingstreffer. De nummer 10 van Chelsea raakte de bovenkant van de lat na een pass van Musah, waardoor Engeland gewaarschuwd was.

Het schot van Christian Pulisic raakt de lat.

Beide teams zochten de kleedkamers daardoor op met een gelijke stand, maar na rust gingen de Verenigde Staten verder waar het gebleven was. John Stones moest in actie komen om een schot van Wright te blokken, waarna McKennie de daaropvolgende rebound huizenhoog over schoot. De sterkere fase van de ploeg van Berhalter leek maar niet op te houden: Engeland had het de eerste twintig minuten in het tweede bedrijf ontzettend zwaar, maar wist wel op de been te blijven. Southgate zag dat zijn team moeite had om over de middellijn te komen en besloot om in te grijpen.

Jack Grealish en Jordan Henderson losten Sterling – die nauwelijks gevaarlijk kon worden – en Jude Bellingham af. Dest werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Shaq Moore en daar was de ex-Ajacied zichtbaar teleurgesteld over. Southgate bracht Marcus Rashford, die tegen Iran na minder dan één minuut na zijn invalbeurt al scoorde, voor Arsenal-smaakmaker Bukayo Saka. Engeland kreeg daardoor weer iets meer grip op de wedstrijd, maar met de statistieken (vijf schoten tegenover tien van de Verenigde Staten) en het spelbeeld in het achterhoofd was duidelijk dat het misschien wel blij moest zijn met één punt. In de slotfase werd niet meer gescoord, waardoor Engeland – net als Nederland – de eerste kans om zich te kwalificeren voor de achtste finale laat liggen.